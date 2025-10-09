Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС

Tекст: Вера Басилая

По словам Уйвари, обвинения в шпионаже Венгрии против ЕС рассматриваются очень серьезно, принято решение о формировании группы для внутреннего расследования. Он не раскрыл подробностей из-за секретного характера дела, передает ТАСС.

Поводом для расследования стали публикации в европейских СМИ, в том числе в венгерском издании Direkt36. В них сообщается, что в 2010-х годах венгерская разведка начала операции в Брюсселе против ЕС и пыталась завербовать венгров, работающих в европейских институтах.

Согласно материалу Direkt36, одним из эпизодов стала работа венгерского сотрудника Еврокомиссии, который регулярно встречался с дипломатом из постпредставительства Венгрии в Брюсселе. Позже выяснилось, что этот дипломат был сотрудником венгерской разведки, а разведывательная сеть была раскрыта в 2017 году.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вмешательстве спецслужб Украины при поддержке ЕС в дела Венгрии. Орбан также обвинил Евросоюз в убытках Венгрии из-за антироссийских санкций.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала беспочвенными предположения о том, что Орбан действует в интересах России в Евросоюзе.

