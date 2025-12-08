  • Новость часаКремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    8 декабря 2025, 13:43 • Новости дня

    Военкор Коц сообщил о значении освобождения Червоного и Новоданиловки

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Червоного в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Освобождение Червоного и Новоданиловки может значительно повлиять на линию обороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Коц.

    По словам журналиста, Червоное располагается в пяти километрах от населенного пункта Константиновка, который почти со всех сторон охвачен российской группировкой «Юг». В настоящее время снабжение украинских подразделений идет через Дружковку по трассе Н20, и перекрытие этой трассы приведет к изоляции противника в Константиновке.

    Новоданиловка находится примерно в километре от укрепрайона Орехов в Запорожской области. Коц подчеркнул, что группировка «Днепр» расширяет контроль на этом направлении, не ожидая действий других российских сил, чтобы усилить давление на стратегический объект. Он считает, что после освобождения Орехова откроется дорога на главный областной центр – город Запорожье. Также военный корреспондент отметил, что части ВСУ могут подвергнуться окружению, если логистические маршруты будут перерезаны.

    Ранее Минобороны в понедельник сообщило, что российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР.

    Российские вооруженные силы за неделю освободили семь населенных пунктов.

    7 декабря 2025, 22:25 • Новости дня
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    8 декабря 2025, 09:28 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».

    По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.

    Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Днепр» освобождена Новоданиловка в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронемашина, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Степановки, Северска, Платоновки, Берестока, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Варачино, Юнаковки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом со Старым Салтовым, Старицей, Вильчей и Лиманом.

    ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, бронемашину, ЗРК, французское 155-мм артиллерийское орудие TRF1, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Купянска-Узлового, Подолов в Харьковской области, Брусовки, Александровки, Яровой и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, танк, три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, станция РЭБ и девять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Сергеевки, Вольного, Гришино, Родинского, Удачного, Торецкого и Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР. А до этого они освободили Безымянное в ДНР.

    7 декабря 2025, 15:46 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с поставками зарубежного вооружения на территорию Украины уже достигла критической стадии, передает издание «Страна».

    Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

    В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

    Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.


    7 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Над Белгородской и Курской областями днем сбито 11 беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять часов средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

    Силы ПВО России за последние пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, атаки фиксировались с 13.00 до 18.00 по московскому времени.

    Семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области.

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. В Орловской области средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.

    7 декабря 2025, 20:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красноармейске идет завершение операций по проверке территории на наличие спрятавшихся и переодевшихся украинских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Дозачистка позиций вооруженных сил Украины продолжается в Красноармейске ДНР, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс еще не завершен, поскольку сохраняется вероятность присутствия скрывающихся или переодетых военнослужащих украинской армии.

    Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают работу по выявлению таких лиц.

    Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    7 декабря 2025, 15:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о новых взрывах в Чугуевском районе Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Чугуевском районе Харьковской области произошла серия взрывов на фоне действующей воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на филиал украинского телеканала «Общественное». В сообщении телеканала, опубликованном в Telegram, отмечалось: «Взрыв прозвучал в Чугуевском районе».

    Согласно интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации, в ряде населенных пунктов Харьковской области, включая Чугуевский район, срабатывает сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.


    7 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении техники ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки российских войск за последние сутки нанесли удары по позициям ВСУ на Северском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы операторы ударных дронов и артиллеристы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину «Козак», пикап, наземный роботизированный комплекс противника и пункт управления украинских беспилотников.

    В Минобороны сообщают: «Подразделения Южной группировки войск ежедневно лишают ВСУ возможностей к ведению эффективной обороны, нанося удары по военной технике, объектам инфраструктуры и живой силе в ближнем тылу врага».

    За минувшие сутки на Северском направлении удалось уничтожить одну боевую бронированную машину, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    7 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Житель Торского рассказал, что вырезал из ноги осколок после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина из Торского самостоятельно удалил из своей ноги глубокий осколок после удара дрона, примененного украинскими военными в поселке.

    Местный житель Торского Денис Кузьминов рассказал об обстоятельствах своего ранения после атаки беспилотника ВСУ, пишет РИА «Новости». По словам Кузьминова, в момент обстрела он находился во дворе своего дома, когда заметил дрон. «Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: «Все, мы горим», и мы убежали», – рассказал он.

    По словам Кузьминова, дрон следил за его передвижениями на участке и не мог спутать его с военным, так как тот находился в гражданской одежде и занимался бытовыми делами. После ранения мужчина с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался самостоятельно извлечь осколок, который глубоко застрял в ноге.

    Первую помощь пострадавшие оказали себе сами, поскольку вызвать медицинских работников в момент обстрела не представлялось возможным. По словам Кузьминова, подобные атаки беспилотников стали регулярными для Торского – украинская сторона применяет различные типы дронов, в том числе FPV и гексакоптеры «Баба Яга», атакуя не только его дом, но и других жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ямполе в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибла местная жительница. Беженец Руслан Гасанов рассказал, что женщина лишилась головы от попадания осколка мины.

    8 декабря 2025, 04:25 • Новости дня
    Совет Безопасности ООН запланировал заседание по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике состоится 9 декабря, сообщило постпредство Словении, исполняющей в декабре функции председателя СБ.

    Заседание назначено на 10.00 по местному времени (18.00 мск). Организацию встречи инициировали Словения в национальном качестве, Дания, Франция, Британия, Греция и Республика Корея, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад Института ООН по разоружению указывает на применение Украиной противопехотных мин и возможное наращивание их собственных запасов и производства. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА над Ленинградской областью
    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    БПЛ сбиты в Лужском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко в субботу сообщил, что части поврежденных беспилотников найдены после утренней атаки у деревни Глажево и севернее промзоны Кириши.

    8 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Волгоград подвергся атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Волгограде зафиксировано падение обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Обломки БПЛА упали в Тракторозаводском районе Волгограда. На место инцидента оперативно прибыли пожарные, медицинские службы и сотрудники муниципалитета. Власти также подготовили пункты временного размещения для возможной эвакуации жителей. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Волгограда, Тамбова (Донское) и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    8 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры общения с президентом России Владимиром Путиным, которому подарила вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

    В пятницу в Индии состоялась церемония запуска нового телеканала RT India, который начал вещание из Нью-Дели 5 декабря. Саму трансляцию запустили Путин и Симоньян, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram Симоньян опубликовала кадры общения с президентом. По словам Симоньян, она приобрела вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и памятной надписью: «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа. «Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», – сказала Симоньян, обращаясь к Путину, на что он поблагодарил ее: «Спасибо большое».

    Также Симоньян рассказала, что продавец не сразу понял значение надписи на вазе и уточнил, означает ли это, что воссоединение произойдет только через 325 лет. «Я бы хотел раньше», – приводит Симоньян слова продавца.

    «Мы тоже, говорю, работаем над этим», – пошутила она в ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время церемонии запуска вещания RT India Путин заявил, что запрет на вещание RT в ряде стран обусловлен страхом перед правдивой информацией. В ноябре президент отметил, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей.

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

