В Кремле обеспокоились словами премьера Японии о ядерном оружии
Уклончивые заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном пересмотре принципов оборонной политики, включающей безъядерный статус страны, вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле следят за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая предполагает в том числе безъядерный статус страны.
«Конечно, следим. И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]», – заявил Песков ТАСС.
Вопрос представителю Кремля был задан в связи с тем, как в парламенте Японии оппозиция обратилась к премьеру Такаити с просьбой подтвердить приверженность Японии трем неядерным принципам, среди которых обязательства не иметь ядерного оружия, не производить его и не размещать на территории страны.
Премьер-министр не стала отвечать напрямую, отметив, что «пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония не сможет проигнорировать старт атомной программы в Южной Корее. В японской политике уже давно ведутся разговоры о создании собственной атомной подлодки. Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок.