Президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана

Tекст: Катерина Туманова

«Когда мы говорили о необходимости переноса столицы, у нас даже не было достаточного бюджета; если бы он был, это, возможно, было бы сделано, но тогда говорили, что это невозможно. Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора; перенос столицы – это вынужденная мера», – приводит слова Пезешкиана агентство Fars.

Он добавил, что столичный регион больше нельзя перегружать дополнительным населением и строительством.

«Мы можем развивать его, но не можем решить его проблему с водой», – цитирует его агентство IRNA.

Президент Ирана заявил, что перекачка каждого кубометра воды из Персидского залива обходится очень дорого и оправдания этому нет, поэтому в стране нужно создать научный и грамотный план развития, чтобы «не нарушить баланс между ресурсами и потреблением, иначе мы сами создадим катастрофу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху в августе обещал отправить специалистов по водоснабжению в Иран в случае смены власти в стране.

