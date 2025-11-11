  • Новость часаЭрдоган: Турция, Грузия и Азербайджан ищут обломки разбившегося C-130 совместно
    11 ноября 2025, 16:23 • Новости дня

    Иран отказался переносить столицу из Тегерана

    Иран отказался от переноса столицы из Тегерана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана отказались от идеи переноса столицы из Тегерана, сосредоточившись на решении проблемы нехватки воды путем перекачки из Персидского залива, заявил в СМИ представитель президента Исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

    Вопрос о переносе столицы Ирана из Тегерана больше не актуален. Для решения проблемы дефицита воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива. Об этом сообщил представитель президента Исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

    ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim передает его слова: «Вопрос переноса столицы снят с повестки дня, и окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране».

    Представитель иранского президента отметил, что отечественные специалисты разработали масштабный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.

    Абдолализаде заявил, что водный кризис угрожает не только Ирану, но и многим странам региона. По его словам, учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью.

    По информации метеорологической службы Ирана, за последние полтора месяца количество осадков в стране сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, а в Тегеране этот показатель снизился на 96,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху в августе обещал отправить специалистов по водоснабжению в Иран в случае смены власти в стране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (33)
    10 ноября 2025, 19:43 • Новости дня
    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400

    Economic Times сообщил о попытке вывоза технологий С-400 из России

    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Контрразведка задержала в Петербурге гражданина России при попытке вывезти секретные сведения о технологиях С-400 и военных вертолетах для пакистанской разведки ISI.

    О попытке пакистанской разведки ISI похитить из России секретные технологии систем С-400 пишет RT. По их данным, спецоперация предусматривала создание шпионской сети с целью кражи данных о разработках военных вертолетов и комплексов ПВО.

    В материале издания говорится, что в результате контрразведывательных мероприятий в Петербурге силовики арестовали россиянина. В момент задержания он пытался вывести за границу документы, связанные не только с технологией С-400, но и с разработкой вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», Ми-8АМТШ-ВА и другой информации о военно-транспортных машинах.

    Подчеркивается, что российские технологии представляют интерес для иностранных спецслужб, а подобные попытки разведки фиксируются регулярно. ISI неоднократно проявляла интерес к современным военным комплексам, в частности к тем, которые используются индийскими ВВС.

    Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, который через Telegram передавал блогеру на Украине сведения о дислокации российских военных и отправлял деньги запрещенным организациям.

    Также в столице задержали местного жителя, который собирал для спецслужб одной из натовских стран данные об оппозиционно настроенных россиянах.

    Жителю Астрахани назначили 15 лет лишения свободы строгого режима за то, что он передавал украинской разведке сведения о стратегических объектах и готовил диверсии.

    Комментарии (26)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору

    Депутат Милонов назвал наказание для напавших на машину с ребенком в Москве

    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    @ ren.tv

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Просто наказать недостаточно, нужно, чтобы это стал пожизненным позором для этих негодяев», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя нападение приезжих на машину с ребенком в Москве. Он призвал назначить напавшим наказание на 20 лет лишения свободы, после чего выдворить из страны.

    В Москве автомобиль перегородил дорогу попутно движущемуся автомобилю, после чего из машины вышли трое мигрантов и начали наносить различные повреждения транспортному средству, что было зафиксировано записью регистратора. Молодые люди совершили нападение даже несмотря на то, что из якобы подрезавшего ранее их автомобиля мужчина кричал, что находится не один, а с ребенком. 

    «Вся страна в шоке от свинского поступка приезжих, которые решили спроецировать на нашу нормальную страну в нашем нормальном обществе свои феодальные взаимоотношения. Видишь ли, им показалось, что кто-то их подрезал и не соблюдал правила дорожного движения. Вместо того, чтобы вести себя цивилизованно, как люди, они повели себя не как люди, совершенно несмотря на предупреждение о том, что в машине находится ребенок – подонки просто устроили практически кровавую разборку посреди дороги», – говорит Милонов.

    Он замечает, что вопрос о наказании гостей нашей страны за подобного рода проступки поднимается уже не в первый раз. Похожие ситуации уже случались ранее, поэтому для того, чтобы уменьшить их количество, следует наказывать людей по всей строгости закона. Кроме того, не исключены и методы общественного порицания.

    «Если такие проступки совершают мигранты, то прежде чем гнать их поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», – считает депутат.

    А если подобные поступки совершают граждане Российской Федерации, то их следует заснять на видео и пустить на билборде, чтобы все видели их лица и осуждали такое поведение. Причем транслировать данный контент собеседник рекомендует на той самой трассе, где как раз и произошел конфликт.

    «Нужно показывать их кающиеся рожи, снятые при задержании. Потому что совершенно точно, что вести они себя будут совершенно по-другому, нежели при нападении. Это видео надо показывать, чтобы остатки их гордыни окончательно уничтожить. И другим будет точно неповадно. Никто не захочет такого позора», – заключил Милонов.

    Ранее в Москве полиция задержала группу из трех 26-летних приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль с ребенком в салоне на одной из московских трасс. Поводом для дорожного конфликта могло стань неаккуратное вождение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Комментарии (48)
    11 ноября 2025, 11:09 • Новости дня
    Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве восьмилетнюю Олю, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка, пишут СМИ.

    По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.

    При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.

    Мама Оли Виктория ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на-русском языке.

    «Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.

    Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.

    «Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность учитель латышского языка», – отметила мама Оли.

    В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.

    «С горем пополам, но Оля доучилась год и закончила первый класс», – рассказала Виктория.

    В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.

    «Весной 2025 мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.

    По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли.

    Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов,

    «Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Они несколько недель занимались с дочкой – репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.

    Представитель школы сообщила, что  для поступающих в классы со второго по 11- й класс будет два задания – письменное и устное.

    По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.

    «Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.

    Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.

    «Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.

    Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.

    Комментарии (31)
    10 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности

    Комиссия по этике на Украине призывала СМИ перестать оскорблять русских

    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    @ Frank Roder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская комиссия по журналистской этике порекомендовала местным СМИ не употреблять уничижительные и оскорбительные фразы при упоминании российских граждан и военнослужащих.

    Многие украинские издания регулярно используют пренебрежительные замены словосочетаний «российский военный» и «русский», передает РИА «Новости»

    Первый секретарь национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ», сообщило издание «Страна».

    Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО стала писать слово «Россия» с маленькой буквы.

    Комментарии (29)
    11 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.

    Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2025, 23:49 • Новости дня
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы

    Экс-президент Франции Саркози после освобождения из тюрьмы сообщил о планах готовиться к апелляции

    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Франции Николя Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы, заявив, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    «Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», – приводит слова Саркози РИА «Новости».

    Бывший президент выразил благодарность тем, кто оказывал ему поддержку в ходе заключения. Он подчеркнул, что получил множество писем и слов поддержки, которые, по его словам, помогли ему выдержать испытания заключения. После возвращения домой Саркози отметил, что был тронут откликами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». В понедельник суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    В сентябре суд решил, что Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.

    Комментарии (6)
    11 ноября 2025, 08:40 • Новости дня
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская и британская разведки привлекли Bellingcat (нежелательная в России организация) при попытке угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», сообщил сотрудник ФСБ.

    По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.

    Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.

    Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.

    Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.

    Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Стартовал шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт шестому сезону конкурса управленцев «Лидеры России», особенностью которого станет соревнование между командами, а не отдельными участниками.

    Сергей Кириенко сообщил, что в новом сезоне по поручению президента в конкурсе будут существенные отличия. «Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», – сказал он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

    Он уточнил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты».

    Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

    «С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», – подчеркнул он.

    Кроме того Кириенко отметил, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер: респондентам задают вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали в 2017 году, ответ «да» давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», – отметил он.

    Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, общественных инициатив и развитие волонтерского движения.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 18:11 • Новости дня
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции

    Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда

    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлены к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.

    «Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.

    Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

    Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    Комментарии (22)
    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (7)
    10 ноября 2025, 19:51 • Новости дня
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты

    Операторы связи объявили о запуске периода охлаждения сим-карт для вернувшихся из-за границы

    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    @ Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобильные операторы ввели 24-часовой период охлаждения для российских сим-карт, возвращающихся из-за рубежа, чтобы предотвратить их использование во вражеских целях, сообщило Минцифры.

    Операторы связи по требованию регуляторов запустили период охлаждения для сим-карт, чтобы повысить уровень безопасности и защищенности от беспилотников, передает Минцифры. Теперь при возвращении сим-карты на территорию России из-за рубежа абоненту потребуется подтвердить, что карта используется человеком, а не встроена в дрон.

    На время ожидания подтверждения – до прохождения идентификации – мобильный интернет и смс на такой сим-карте будут временно блокированы. Новый механизм действует в тестовом режиме с 10 ноября.

    Мера касается владельцев российских сим-карт, если устройство неактивно в течение 72 часов или возвращается из международного роуминга. Оповещение о блокировке отправляется в смс с инструкцией по восстановлению доступа – для снятия ограничений необходимо пройти авторизацию по ссылке с капчей или позвонить оператору и пройти идентификацию по телефону.

    В Минцифры пояснили, что такие меры необходимы для защиты граждан, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут устанавливаться в вражеские дроны и использоваться для навигации. Временные блокировки призваны повысить общую защищенность от БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России подготовили перечень цифровых платформ, которые будут доступны даже при отключениях интернета по вопросам безопасности.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов для подобных ситуаций планируется обновлять еженедельно.

    Комментарии (13)
    10 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл свое разочарование тем, как завершилось его пребывание в сборной России по футболу.

    Он отметил, что после 15 лет в команде получил лишь 16-секундный ролик при прощании, передает РИА «Новости».

    Вратарь отметил, что не испытывал интереса к эмоциям болельщиков и руководства в тот момент, когда принимал решение завершить выступления за сборную. «В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» – приводит слова футболиста издание Sport24.

    Голкипер отыграл за сборную 111 матчей, занимает второе место по этому показателю, установив национальный рекорд по числу матчей на ноль – 48. Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года, а в составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

    Сейчас Акинфееву 39 лет, он воспитанник ЦСКА и на протяжении всей карьеры играет за этот клуб, начиная с 2003 года. В составе «красно-синих» он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и столько же раз – Суперкубок страны, а также завоевал трофей Кубка УЕФА.

    В мае Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога».

    Комментарии (15)
    10 ноября 2025, 22:41 • Новости дня
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Вилково, известном как «украинская Венеция», среди жителей не осталось мужчин, за исключением мэра Матвея Иванова, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.

    Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.

    Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.

    По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.

    Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.

    Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.

    Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.

    Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа при попытке угона самолета с ракетой «Кинжал», сообщила ФСБ.

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

    Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

    Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

    ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

    По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

    Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (8)
