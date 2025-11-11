Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Иран отказался переносить столицу из Тегерана
Иран отказался от переноса столицы из Тегерана
Власти Ирана отказались от идеи переноса столицы из Тегерана, сосредоточившись на решении проблемы нехватки воды путем перекачки из Персидского залива, заявил в СМИ представитель президента Исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.
Вопрос о переносе столицы Ирана из Тегерана больше не актуален. Для решения проблемы дефицита воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива. Об этом сообщил представитель президента Исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.
ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim передает его слова: «Вопрос переноса столицы снят с повестки дня, и окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране».
Представитель иранского президента отметил, что отечественные специалисты разработали масштабный проект по переброске воды из Персидского залива, который считается единственным надежным источником водоснабжения Тегерана.
Абдолализаде заявил, что водный кризис угрожает не только Ирану, но и многим странам региона. По его словам, учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стало неизбежной необходимостью.
По информации метеорологической службы Ирана, за последние полтора месяца количество осадков в стране сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, а в Тегеране этот показатель снизился на 96,2%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху в августе обещал отправить специалистов по водоснабжению в Иран в случае смены власти в стране.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.