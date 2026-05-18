У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.
В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.
Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.
Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.
Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.