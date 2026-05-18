Хинштейн пообещал проверить ругавшегося матом на заседании главу района
В Курской области организовали служебную проверку в отношении главы Большесолдатского района, который нецензурно выразился во время правительственного заседания.
Руководство Курской области инициировало служебное расследование после инцидента с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, передает ТАСС. Во время онлайн-заседания регионального правительства чиновник допустил использование нецензурной лексики при включенном микрофоне.
Конфуз произошел 18 мая, когда губернатору Александру Хинштейну потребовались разъяснения по поводу перебоев с водоснабжением в селе Любимовка. Зайцев сначала не отвечал на вопросы, а затем участники трансляции услышали ругательства. Вскоре глава района принес извинения, сославшись на технические неполадки со связью.
Хинштейн пообещал детально разобрать ситуацию в закрытом формате. Он иронично заметил, что у районного руководителя возникли трудности не только с техникой, но и с речевым аппаратом.
«По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района», – подчеркнули в пресс-службе правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести беседу с выругавшимся матом Владимиром Зайцевым. В ноябре прошлого года глава региона возмутился недостаточным количеством уволенных чиновников. Ранее он направил в правоохранительные органы материалы на ряд местных госслужащих.