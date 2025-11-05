Хинштейн возмутился недостаточным количеством уволенных чиновников-коррупционеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Александр Хинштейн выступил на заседании областного правительства и сообщил, что весной поручил провести комплексную проверку всех сотрудников органов власти и подведомственных учреждений региона на наличие у них погашенной судимости или прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. По его словам, за период с апреля по октябрь служебную деятельность прекратили только девять человек.

«Результаты этого анализа меня не удовлетворяют. Служебную деятельность прекратили всего девять человек. Я не буду перечислять тех, кто остался трудиться, но хочу обратиться ко всем членам правительства, главам районов и городов с тем, что я свои поручения не забываю. <…> Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, да, не осужденный впоследствии, по нереабилитирующим основаниям, я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего», – заявил Хинштейн.

Он добавил, что поручил руководителю администрации Курской области Александру Крылову направить каждому главе муниципалитета перечень лиц, которые продолжают работать несмотря на прошлое. Хинштейн подчеркнул, что до конца ноября эта работа должна быть полностью завершена, иначе от всех руководителей будут требоваться объяснительные записки о причинах невыполнения распоряжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области.

Администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены по нереабилитирующим причинам.

Бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификаций и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.