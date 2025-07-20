Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан решили обсудить после запуска
Возможность переноса производства ракеты-носителя «Союз-5» на Байконур будет прорабатываться более подробно лишь после испытательного пуска, намеченного на декабрь 2025 года.
Вопрос переноса производства ракеты-носителя «Союз-5» на территорию Казахстана находится в центре переговоров между профильными ведомствами России и Казахстана, передает ТАСС. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана отметили: «Вопрос релокации производства ракеты-носителя «Союз-5» на космодром Байконур действительно обсуждается на уровне космических ведомств Казахстана и России. Вместе с тем, детальная проработка данного вопроса будет возможна только после проведения первого испытательного пуска, по результатам которого будут подтверждены технические параметры ракеты-носителя и наземного комплекса».
Первый испытательный пуск запланирован в рамках совместного проекта «Байтерек», реализуемого на основании межправительственного соглашения 2004 года. Россия ответствует за создание самой ракеты, а Казахстан занимается подготовкой стартовой инфраструктуры.
В июне глава правительства Казахстана Олжас Бектенов сообщил о работе над вопросом релокации производства «Союз-5» в республику, отвечая на запрос депутатов Сената парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос назвал стоимость запуска одного килограмма груза на ракете «Союз-5» в 300 тыс. рублей. Роскосмос направил первую ступень «Союза-5» на испытания. Ракету «Союз-5» планируют отправить на космодром Байконур в октябре 2025 года.