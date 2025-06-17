Роскосмос сообщил о снижении цены запуска груза на «Союзе-5» до 300 тыс. рублей за 1 кг

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эта сумма почти в полтора раза ниже нынешних тарифов российских ракет и позволяет частично конкурировать с американскими Falcon 9, передает РИА «Новости».

Баканов отметил, что на американской ракете Falcon 9 такой же объем отправки обходится примерно в 200 тыс. рублей, а на российском «Союзе-2» – в 500 тыс. рублей за килограмм. Также, по его словам, «Союз-5» сможет за один запуск доставлять на орбиту до 17 тонн груза, что в два раза превышает возможности «Союза-2».

Ракета «Союз-5» разрабатывается в России как носитель среднего класса. Первый ее запуск с модернизированной площадки на Байконуре запланирован на конец 2025 года в рамках совместного проекта России и Казахстана «Байтерек».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным кораблем Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и доставила груз для МКС.