Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, Европа испытывает ревность из-за того, что ее представителей не пригласили за стол переговоров мировых лидеров, передает РИА «Новости».

«Не мог не обратить внимание на историческую встречу лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Китае», – отметил Фицо.

Он добавил, что встречался со всеми тремя лидерами, поэтому прагматичный итог их контактов его не удивляет. Глава правительства Словакии выразил уверенность, что достигнутые договоренности не сможет перекрыть ревность Европы, которую уже никто не зовет к участию в подобных обсуждениях.

Кроме того, словацкий премьер поприветствовал частое звучание слова «мир» в ходе трехсторонних переговоров. По его оценке, об этом говорили больше, чем за четыре года заседаний Европейского совета, который политик охарактеризовал как европейский военный кабинет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел КНР Ван И назвал важной и исторической первую встречу президентов России и США, а также председателя КНР.

По итогам этих переговоров Си Цзиньпин заявил о единстве взглядов трех государств на сохранение мира.

В среду кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо оценил совместную фотографию мировых политиков как историческую.