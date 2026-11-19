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Генсек НАТО назвал важной встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Генсек НАТО Рютте назвал важной встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важной и «совершенно нормальной» трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
«Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай – восходящая ядерная держава», – цитирует ТАСС заявление Рютте на полях встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.
По словам генсека НАТО, подобные переговоры лидеров России, Китая и США являются «совершенно нормальным» событием.
Он подчеркнул, что не испытывает беспокойства в связи с итогами трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об определяющей роли председателя КНР Си Цзиньпина в организации трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом на саммите АТЭС.
Путин сообщил об обсуждении вопросов безопасности, нераспространения ядерного оружия и свободы судоходства на трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.