Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин допустил возможность встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС
Президент Владимир Путин допустил возможность проведения встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.
Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» допустил возможность проведения трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА «Новости».
Российский лидер выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие в Китае пройдет успешно. По его словам, для организации переговоров в формате Россия – США – КНР необходимо предварительно согласовать повестку.
«Нужно найти вопросы, определить тематику переговоров, многое будет зависеть от Китая», – отметил глава государства, говоря о перспективах встречи лидеров трех стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил вероятность организации Пекином трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС.
Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко выразил поддержку проведению совместных переговоров глав России, США и КНР. А глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.