Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин допустил возможность участия Китая в добыче сибирской меди
Президент Владимир Путин рассказал о возможном привлечении китайского капитала к освоению одного из самых масштабных медных месторождений на территории Сибири.
Путин заявил о возможности допуска китайских инвесторов к крупнейшему медному месторождению Сибири. Соответствующая инициатива уже готовится к официальному утверждению, сообщает РИА «Новости».
«И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы, в Сибири», – отметил Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин одобрил сделки с акциями холдинговой компании «Удоканская медь». Позднее глава ВТБ Андрей Костин констатировал значительное увеличение инвестиций в российскую экономику со стороны китайских партнеров.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал разработку корпорацией из КНР полиметаллического месторождения в Туве.