  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 19:02 • Новости дня

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    В Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин может организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС, заявил помощник президента Юрий Ушаков. 

    Помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она может состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС.

    «Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так как что если будет там и президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации и трехсторонней встречи», – заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтверждал настрой на участие. Дональд Трамп на прошлой неделе также сообщил о намерении посетить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко поддержал идею проведения совместных переговоров лидеров России, США и Китая. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях форума в Шэньчжэне.

    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    26 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям саммита в Анкоридже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова вернуться к договоренностям, которые были достигнуты с американской стороной на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Но тем не менее Соединенные Штаты активно продолжают свои усилия. И я уже комментировал то, что произошло в Анкоридже. Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – отметил министр, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный диалог в различных форматах. По его словам, наличие контактов с администрацией президента США Дональда Трампа является признаком нормальности в двусторонних отношениях.

    Ранее Лавров ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    Глава российского дипведомства указал на готовность Соединенных Штатов к диалогу. Он также пояснял, что конфликт на Украине мог закончиться год назад.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 04:59 • Новости дня
    Профессор Дизен назвал причину обеспокоенности США развитием Севморпути

    Профессор Дизен: США обеспокоены развитием Севморпути

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за невозможности контролировать этот перспективный транспортный коридор.

    Гленн Дизен в кулуарах заседания клуба «Валдай» пояснил, что американские власти всегда стремились доминировать на морских пространствах.

    «Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», – заявил норвежский профессор РИА «Новости».

    Этот водный коридор проходит вдоль северного побережья России и представляет собой стратегически важную артерию.

    Президент Владимир Путин называл Северный морской путь наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом. По информации Минвостокразвития, за 10 лет грузопоток по СМП увеличился почти в десять раз, достигнув 37 млн тонн в 2025 году. Только за первые восемь месяцев 2026 года по нему перевезли 24,2 млн тонн грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о планах сделать Трансарктический коридор круглогодичным и заявил о развитии Северного морского пути с Китаем.

    Россия и Китай планируют к 2030 году как минимум удвоить объем грузоперевозок по Северному морскому пути.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    26 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Встреча с Вадефулем подтверждает готовность РФ разговаривать со всеми

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность страны к диалогу с любыми коллегами, включая представителей США и Германии.

    «Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», – отметил он. Лавров подчеркнул, что готовность к диалогу доказана многократно на примере президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

    Также российская сторона согласилась на незапланированную встречу с главой МИД ФРГ на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам министра, Москва всегда будет разговаривать и честно выражать несогласие, в том числе с такими странами, как США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН.

    Закрытая беседа дипломатов двух стран продлилась ровно 20 минут.

    Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Марко Рубио.

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    27 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков оценил текущее состояние отношений России и США

    Песков назвал отношения России и США находящимися не в лучшей форме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал сохранение напряженности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, оценив текущее состояние связей как далекое от идеального.

    Отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают переживать сложный период, передает ТАСС.

    «Все-таки по-прежнему двусторонние отношения России и Соединенных Штатов находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме», – сказал представитель Кремля.

    Такую оценку текущему состоянию диалога двух стран Дмитрий Песков дал в ходе беседы с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил готовность встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов контактов Кремля с высокопоставленными представителями США.

    В июле представитель Кремля констатировал сохранение двустороннего взаимодействия Москвы и Вашингтона на прежнем уровне.

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    26 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Лавров предрек отказ США от однополярного мышления

    Лавров предсказал переход США к многостороннему мышлению

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что политические реалии заставят США принять принципы многосторонности в международных отношениях.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Соединенные Штаты со временем осознают необходимость многополярного подхода, передает ТАСС.

    «Я уверен, что жизнь научит американских партнеров, чтобы все-таки начинать мыслить категориями многосторонности. Что они не одни в этом мире, кто представляет собой экономическую силу, военную силу и в целом самостоятельного игрока на международной арене», – заявил министр.

    Выступление министра иностранных дел России на Генассамблее ООН вызвало огромный интерес среди дипломатов.

    В своем докладе Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.

    В ходе своего выступления российский дипломат обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.

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    28 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Росатом: На седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» запустили цепную ядерную реакцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Седьмой энергоблок китайской АЭС «Тяньвань», построенный по проекту «Росатома», выведен на минимально контролируемый уровень мощности, сообщили в госкорпорации.

    Реактор седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» переведен в состояние с самоподдерживающейся цепной ядерной реакцией, сообщает «АтомМедиа». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал вывод блока на минимально контролируемый уровень ключевой вехой. Он отметил высокую эффективность сотрудничества с китайскими специалистами, подчеркнув, что сооружение седьмого и восьмого блоков началось немногим более пяти лет назад.

    Загрузка топлива началась 12 августа. После вывода на минимальную мощность пройдут проверки систем управления и защиты. Затем начнется освоение энергетического уровня мощности и постепенное повышение до 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Китае запустили построенный с участием России седьмой реактор Тяньванской АЭС.

    В августе «Росатом» сообщил о запуске регулярных рейсов китайских судов по Севморпути.

    Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Севморпути.

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    28 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Китае запустили построенный с участием России седьмой реактор Тяньванской АЭС

    В Китае при участии России запустили седьмой реактор Тяньванской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Китае состоялся пуск седьмого энергоблока Тяньванской атомной электростанции, построенного при участии российских специалистов, сообщил Росатом.

    Реактор энергоблока успешно вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Узбекистане с участием Росатома подготовили котлован для реактора новой АЭС.

    В прошлом месяце корпорация сообщила о запуске регулярных рейсов китайских судов по Северному морскому пути.

    Летом специалисты установили корпус российского реактора в Индии.

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    28 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    США продлили экспортные ограничения против «Уральских авиалиний»

    США на год продлили экспортные ограничения для «Уральских авиалиний»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство торговли США на один год продлило распоряжение о временном лишении российской компании «Уральские авиалинии» экспортных привилегий.

    Помощник министра торговли США Дэвид Питерс удовлетворил запрос о продлении действия распоряжения, которое вступает в силу немедленно и будет действовать в течение года. Об этом сообщается в документах, опубликованных в Федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

    В октябре 2022 года Минторг США впервые сообщил об отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании, с тех пор это постановление неоднократно продлевалось.

    Вашингтонская администрация считает, что «Уральские авиалинии» продолжали действовать в нарушение введенных ограничений, выполняя рейсы с использованием самолетов, попавших под экспортные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями.

    Летом глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Бэббадж заявил, что бизнес США не видит ослабления санкционного давления на Россию.

    В апреле Минфин США заявил о новых уязвимостях союзников из-за санкций против России.

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    28 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    Китай прокомментировал заявления о возможности продажи оружия США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая укрепляют оборонный потенциал исходя из национальных интересов, а также готовы к диалогу с США по вопросам искусственного интеллекта, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякун.

    Го Цзякунь прокомментировал информацию, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал председателю КНР Си Цзиньпину приобрести американское вооружение. По его словам, Пекин укрепляет обороноспособность в соответствии с собственными интересами и стремится к глобальной стабильности, передает РИА «Новости».

    «Китайская сторона всегда, исходя из собственных потребностей, укрепляет свой оборонный потенциал и привержена поддержанию мира и стабильности во всем мире», – подчеркнул дипломат. При этом он не дал прямого ответа на вопрос о реальности такого предложения со стороны Вашингтона.

    Кроме того, Го Цзякунь заявил о готовности Китая обсуждать с США технологии искусственного интеллекта. Ранее Белый дом анонсировал создание двустороннего канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Дипломат отметил важность ООН в глобальном управлении этой сферой, на фоне опасений таких деятелей, как Билл Гейтс и Илон Маск, о рисках неконтролируемого развития ИИ.

    Ранее посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил в эфире Fox News о предложении Трампа, не уточнив реакцию китайского лидера. В то же время Wall Street Journal со ссылкой на источники писала об отсутствии у администрации США планов по продаже оружия Пекину.

    Ранее сообщалось, что президент США запланировал обсуждение регулирования искусственного интеллекта на двусторонних переговорах.

    Американский посол в Пекине Дэвид Пердью отверг предположения об отказе Вашингтона от поставок вооружений Тайбэю.

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    28 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков: Москва знает позицию КНР по переговорам о контроле над вооружениями

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России знают позицию Пекина об участии в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, и об изменениях в ней неизвестно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремлю известна позиция Китая относительно участия в дискуссиях по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не осведомлена о каких-либо изменениях в этой позиции, передает РИА «Новости».

    «Что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей», – заявил Дмитрий Песков. По его словам, Пекин ранее аргументировал свой отказ тем, что ядерный арсенал страны несопоставим с возможностями России и Соединенных Штатов Америки, поэтому китайская сторона не видит необходимости в подобных контактах.

    Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил организовать трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями. Американский лидер выступил за привлечение к обсуждению Москвы, Пекина и Вашингтона.

    В феврале МИД КНР исключил присоединение к переговорам по ядерному разоружению.

    В Кремле с уважением отнеслись к позиции китайских партнеров.


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    29 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Лавров сообщил о согласовании встречи России и США по «раздражителям»

    Лавров сообщил о согласовании встречи с США по чувствительным вопросам

    Tекст: Мария Иванова

    Эксперты России и США еще должны согласовать сроки и место встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что контакты между двумя странами пока не состоялись, передает РИА «Новости».

    «Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. Работают соответствующие дипломатические миссии наши в Соединенных Штатах», – сказал Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Госдеп раскрыл тему прошедших переговоров.

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    29 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Дмитриев и представители властей США обсудили сотрудничество в энергетике

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и представители властей США обсудили перспективы совместных энергетических проектов после завершения конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими должностными лицами, передает РИА «Новости».

    Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе после завершения конфликта на Украине.

    «Дмитриев и американские чиновники также обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики после окончания (конфликта на Украине)», – приводит агентство слова источника Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров спецпредставителя с американской стороной в Нью-Йорке.

    Дмитриев отметил надежность Москвы на фоне роста мировых цен на нефть.

    Глава РФПИ посетил Соединенные Штаты для обсуждения кризисной ситуации на энергетических рынках.

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    Медь – это новое золото, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Металл показывает рекордные цены, причем уже не первый год. Сходство у меди с золотом действительно имеется, однако есть и важные различия. Какие? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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