В Узбекистане с участием Росатома подготовили котлован для реактора новой АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Специалисты извлекли более миллиона кубометров грунта, полностью завершив подготовку котлована под здание реактора будущей атомной электростанции в Узбекистане, передает РИА «Новости». Проект реализуется при участии российской госкорпорации «Росатом».

Мирзиеев в среду ознакомился с презентацией о ходе строительных работ в Джизакской области. Там возводится не только сама станция, но и современный городок-спутник для специалистов.

«Проект интегрированной атомной электростанции 4 июня текущего года вступил в активную фазу строительства. К настоящему времени полностью завершена разработка котлована под здание реактора, извлечено более 1 млн кубометров грунта», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Отмечается, что на участке фундаментной плиты уже уложено 916 кубометров бетона, а на площади 100 гектаров выполнены земляные работы.

В июне президенты России и Узбекистана по видеосвязи запустили строительство первого энергоблока новой атомной станции.

Накануне этого события власти республики одобрили возведение малого энергоблока РИТМ-200Н в Джизакской области.

Весной на площадке будущей станции начались первые бетонные работы.