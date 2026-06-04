Узбекистан выдал лицензию на строительство малого энергоблока АЭС

Tекст: Денис Тельманов

Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н, передает РИА «Новости».

В четверг на площадке в Джизакской области пройдет торжественная церемония начала основного этапа возведения атомной электростанции.

«Сегодня на совете, организованном в комитете, было принято решение о выдаче лицензии на строительство энергоблока АЭС с ядерным устройством РИТМ-200Н», – сообщили в пресс-службе ведомства. В процессе реализации проекта комитет планирует строго контролировать соблюдение требований безопасности для населения и окружающей среды.

В мае 2024 года стороны подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на создание станции малой мощности. Генеральным подрядчиком выступает «Росатом», который привлечет к работам местные компании. Проект включает два энергоблока большой мощности и два малых реактора РИТМ-200Н по 55 МВт каждый. Завершение строительства запланировано на 2035 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Россия и Узбекистан договорились о строительстве атомных электростанций малой мощности.

Осенью 2025 года президент республики Шавкат Мирзиеев анонсировал запуск этого совместного с Москвой проекта. В марте текущего года на строительной площадке будущей станции в Джизакской области стартовали первые бетонные работы.