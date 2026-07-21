Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Зеленский провел «решающие» встречи в связи с политическим кризисом на Украине
Комментируя политический кризис на Украине, советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Владимир Зеленский проводит «решающие» встречи.
«Только что была одна почти решающая встреча, и теперь вот продолжается другая фактически решающая встреча», – заявил Литвин в соцсетях.
Он уточнил, что сразу после принятия решений будут сделаны официальные заявления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, связанный с отставкой теперь уже бывшего главы Минобороны страны Михаила Федорова.
По данным западных и украинских СМИ, Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.
На Украине проходят митинги против Зеленского и в защиту Федорова, уволенного вместе со всем правительством.