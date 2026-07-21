Зеленский провел «решающие» встречи в связи с политическим кризисом на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Только что была одна почти решающая встреча, и теперь вот продолжается другая фактически решающая встреча», – заявил Литвин в соцсетях.

Он уточнил, что сразу после принятия решений будут сделаны официальные заявления.



Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, связанный с отставкой теперь уже бывшего главы Минобороны страны Михаила Федорова.

По данным западных и украинских СМИ, Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

На Украине проходят митинги против Зеленского и в защиту Федорова, уволенного вместе со всем правительством.