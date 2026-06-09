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Мирошник: За неделю ВСУ убили 43 мирных жителей России
За прошедшую неделю от рук украинских боевиков погибли 43 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли», – указал Мирошник в своем еженедельном докладе, передает РИА «Новости».
В среднем ежесуточно число прилетов за этот период достигло 677 боеприпасов.
Всего по гражданским объектам на российской территории за первую неделю июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов.
Самым тяжелым по трагическим последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, в результате которого погибли восемь человек.
Кроме того, украинские военные с помощью беспилотников пытались блокировать транспортное сообщение по магистралям, соединяющим населенные пункты Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР.
Ранее Мирошник называл удар украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево военным преступлением. За предшествующую неделю жертвами обстрелов со стороны украинских войск стали 35 мирных граждан России.