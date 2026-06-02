Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 35 мирных жителей России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары вооруженных сил Украины привели к гибели 35 жителей России за неделю, более 180 человек получили ранения, указал дипломат, передает ТАСС.

Ранения получили 182 человека, включая восемь детей, в числе погибших – также трое несовершеннолетних.

«Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР», – сказал он.

Дипломат уточнил, что 201 мирный житель, что составляет 92% от общего числа, попал под удары украинских дронов. Кроме того, украинские войска дистанционно минировали территорию России, нарушая нормы международного гуманитарного права. При помощи беспилотников противник устанавливал мины на участках федеральной трассы «Новороссия».

В результате этих действий на автодороге в Запорожской области подорвались два гражданских грузовика, водитель пострадал. В Херсонской области из-за срабатывания мины на трассе погиб водитель грузового автомобиля.

Всего за неделю украинские войска выпустили по российской территории более 3,7 тыс. различных боеприпасов, отметил Мирошник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о дистанционном минировании украинскими войсками участка трассы «Новороссия». Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил о гибели трех мирных жителей при атаках ВСУ.