Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
На Украине призвали запретить военным играть в онлайн-казино
Президент Украины получил петицию с требованием запретить военным играть в онлайн-казино
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с просьбой запретить украинским военнослужащим доступ к онлайн-казино во время военного положения.
Автор петиции призвал Зеленского внести в Раду законопроект, предусматривающий во время военного положения запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих, запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ. В той же петиции, которая уже собрала 18 тыс. подписей, предлагается обязать провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино, передает ТАСС.
Нацбанк Украины сообщил, что в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали около 10 млн долларов в казино. По словам бывших депутатов Верховной рады, «игроманией» болеют 90% личного состава ВСУ, что уничтожает моральное состояние всей украинской армии.