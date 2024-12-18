На Украине задержали главу комиссии по азартным играм Ивана Рудого

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого, сообщает ТАСС.

По информации издания РБК-Украина, в правоохранительных органах его подозревают в содействии деятельности онлайн-казино, якобы действующих с территории России. Это задержание связано с более широкой кампанией по контролю и ограничению игорного бизнеса на Украине.

Весной 2024 года КРАИЛ оказалась в центре скандала, когда депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что 90% солдат на передовой страдают игровой зависимостью, что негативно сказывается на моральном состоянии армии. В ответ на это многие онлайн-казино были ограничены, а их сайты заблокированы. Верховная рада приняла закон об ужесточении контроля в сфере игорной деятельности, требующий ликвидации КРАИЛ до 1 апреля 2025 года.

Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года. Несмотря на введенное военное положение, десятки казино продолжают круглосуточно работать в Киеве и его окрестностях. По словам главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, налоговые поступления от игорного бизнеса в 2023 году составили 10,4 млрд гривен, что эквивалентно 272,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зарегистрировали петицию с просьбой запретить украинским военнослужащим доступ к онлайн-казино во время военного положения, а позже ввели ограничения на онлайн-казино, в том числе для военных, и лишили украинских военных возможности закладывать ломбардам тепловизоры и дроны.