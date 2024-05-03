На Украине запретили банкам и ломбардам брать в залог тепловизоры и дроны

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте регулятора говорится, что запрет введен с целью содействия безопасности и стабильности банковской системы, а также предотвращения кризисных явлений в условиях военного положения. По данным Нацбанка, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях, передает ТАСС.

Решение НБУ принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет».

Как пояснили в НБУ, запрет на залоговые операции с товарами двойного назначения призван снизить риски использования таких товаров в противоправных целях, в том числе для финансирования азартных игр.

Украинское издание «Страна» полагает, что данная мера также направлена на борьбу с игорной зависимостью среди военнослужащих. В одном из украинских банков предположили, что власти могли зафиксировать случаи, когда военные закладывают какие-то товары двойного назначения, чтобы получить кредит и сыграть на эти деньги в азартные игры.

Ранее ГБР Украины сообщило, что передало обвинительный акт в суд в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард.