Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Сдававший военное имущество в ломбард офицер ВСУ отправлен под суд
На Украине будут судить офицера, который сдавал военное имущество в ломбарды
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что передало обвинительный акт в суд в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард.
Как говорится в сообщении бюро, начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области в условиях военного положения продавая военное имущество в интернете и через ломбарды, передает РИА «Новости».
По версии следствия, военный присвоил восемь тепловизоров разных моделей и 60 камер ночного видения на 3,2 млн гривен (86,6 тыс. долларов). В ходе досудебного расследования офицер возместил ущерб в полном объеме. Как сообщили в ведомстве, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВС по цене, завышенной в три раза.