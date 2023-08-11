На Украине разгорелся скандал из-за закупок для ВСУ курток по тройной цене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению издания, осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку 4,9 тыс. курток общей стоимостью 142 тыс. долларов, но в итоге их цена выросла до 421 тысяч, а сами куртки превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» – и на этом «превращении» цена выросла до 86 долларов за штуку, передает ТАСС.

Причем, по сообщению издания, фирма-поставщик на самом деле была не турецкой, а принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья, к тому же по результатам экспертизы выяснилось, что эти куртки нельзя использовать по назначению.

Голосеевский райсуд Киева возбудил дело по факту закупок. В издании также сообщили, что Минобороны в три раза дороже покупало шлемы для военных, которые значились как американские, а по факту имели более низкий уровень защиты.

Ранее Минобороны Украины закупило армейские фляги с ущербом бюджету в 700 тыс. долларов.

Напомним, офис генпрокурора Украины обвинил в коррупции экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. В частности, речь идет в том числе о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен (более 3,3 млн долларов).