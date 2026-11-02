Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.4 комментария
Средства РЭБ подавили беспилотник в Пензенской области
Губернатор Мельниченко сообщил о подавлении беспилотника в Пензенской области
Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области силы радиоэлектронной борьбы подавили вражеский беспилотный летательный аппарат.
В регионе пресекли атаку с применением дрона, пострадавших и разрушений не зафиксировано. «На территории Пензенской области силами средств радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА», – сообщил Олег Мельниченко.
Глава региона уточнил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования. Режим беспилотной опасности действовал в Пензенской области с 19:05 воскресенья до 05:47 понедельника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией региона.