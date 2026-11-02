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Над Россией за ночь уничтожили 212 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.
Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, указало ведомство в Max.
Кроме того, БПЛА были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.
В воскресенье российские системы ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 47 украинских дронов над территорией девяти регионов страны.
В субботу дежурные средства ПВО уничтожили 433 украинских беспилотника над территориями 19 субъектов России.