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Часть Киева осталась без электроснабжения из-за аварии
Сразу в нескольких районах украинской столицы в воскресенье из-за аварийной ситуации произошло отключение электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
Отсутствие электроснабжения зафиксировано в нескольких районах украинской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергохолдинг.
Отключение произошло на территории Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов.
Причиной отключения света стала авария в электросетях, точные сроки восстановления энергоснабжения в компании не привели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов Киева. В пятницу часть Бориспольского района Киевской области лишилась электроснабжения из-за аварии. В четверг министерство энергетики Украины заявило о прекращении подачи электроснабжения в Киеве и восьми областях страны из-за повреждения энергообъектов.