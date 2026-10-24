При атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали

  • Новость часаПри атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали
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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 22:58 • Новости дня

    При атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали

    При атаках БПЛА на Белгородскую область один человек погиб и двое пострадали
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель, еще два человека пострадали, сообщил оперативный штаб региона.

    «ВСУ продолжают атаки на регион. Погиб мирный житель, ещё два человека получили ранения», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Кроме того, в селе Ближняя Игуменка Белгородского округа из-за сбитого БПЛА пострадала женщина, ее с непроникающей раной лобной области доставили в больницу. В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал мужчина, он доставлен в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

    В городе также поврежден частный дом и сгорела машина. В поселках Новосадовый и Красная Яруга зафиксированы повреждения от детонации дронов, в Валуйках в результате атаки загорелся частный дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе погиб один человек.

    В Грайворонском округе в результате атак ВСУ также погиб один человек.

    Еще более десяти человек пострадали.

    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу

    Губернатор Клычков опубликовал фото обломков ракет НАТО после удара по Орлу

    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    @ max.ru/a_klychkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    «В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО», – написал глава региона в мессенджере Max.

    Клычков сопроводил сообщение тремя снимками обнаруженных на месте обломков боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов в Орле.

    В пятницу восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в городе.

     Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии угрозы химической опасности после атаки на предприятие в Советском районе Орла.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

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    24 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Глава киевского режима вспомнил русский язык во время интервью ABC

    Глава киевского режима во время интервью ABC заговорил по-русски

    Глава киевского режима вспомнил русский язык во время интервью ABC
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC забыл английский язык и перешел на русский.

    В ходе беседы у Владимира Зеленского возникли сложности с переводом, и он обратился к помощникам, передает РИА «Новости».

    «А, это то же самое?» – спросил он по-русски.

    По-украински эта фраза звучит как «те ж саме».

    Зеленский неоднократно использовал русские слова вместо украинских. В сентябре, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский во время беседы с американским блогером Лорой Лумер несколько раз запутался в английских словах. В июне украинский лидер подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков. В январе глава киевского режима едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе.

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    24 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу

    Тела трех человек обнаружили при разборе завалов после ракетного удара по Орлу

    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле обнаружены тела трех человек, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек», – написал он на своей странице в Max.

    По словам губернатора, ликвидация последствий атаки с использованием ракет натовского производства продолжается. Экстренные службы продолжают работу, а администрация города начала обход пострадавших квартир для оценки ущерба и последующей компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор региона Андрей Клычков сообщил об ударе украинских ракет по гражданскому предприятию в Орле.

    Позднее он отметил, что за медицинской помощью обратились восемь человек. Ранее здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области получило повреждения в результате атаки украинских военных.

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    24 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти

    Мэр Тольятти Сухих: Промышленные объекты повреждены после атаки беспилотников

    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированной атаки беспилотников на Тольятти зафиксированы повреждения промышленных объектов, сообщил глава города Илья Сухих.

    «Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования», – сообщил Сухих.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти региона отметили отсутствие пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область.

    Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о начале отражения атаки украинских дронов на территорию региона.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    24 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты французская крылатая ракета воздушного базирования SCALP, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 беспилотников.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 270 125 беспилотников, 672 ЗРК, 31 380 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 802 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 474 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России.

    ВС России за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия

    Минобороны: ПВО сбила американские дроны Hornet над трассой Новороссия

    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия
    @ кадр из видео

    Расчеты противовоздушной обороны отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» сбили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой Новороссия.

    Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили произведенные в США беспилотники Hornet и другие цели над трассой Новороссия, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Воздушными таранами расчетов ПВО обр ВБпС «Варяг» над трассой Новороссия были сбиты дроны-камикадзе «Рубака», Hornet (американского производства), Trust, а также – дроны-приманки «Майя», – рассказали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отражении атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    В четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского дрона.

    В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о гибели одного человека из-за атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом, основной темой которой стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области.

    «Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 4:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время», – сообщила Лантратова в Max.

    Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны в полной мере выполняют взятые на себя обязательства, а процесс идет в соответствии с проработанными ранее договоренностями.

    Приоритетом при проведении миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Посол по особым поручениям МИД Мирошник отметил отсутствие влияния перемирия в Алешках на политические переговоры.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о намерении российской стороны передать жителям Алешек инсулин.

    В пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

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    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
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