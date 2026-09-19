Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя
Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.
Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.
Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.
А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.