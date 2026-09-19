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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 10:14 • Новости дня

    В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.

    Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.

    А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.

    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 сентября 2026, 09:00 • Новости дня
    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине

    Российские войска нанесли удары по логистике и судам обеспечения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием беспилотников по логистическим центрам, портам и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Также атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры.

    В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», расположенный в 41 километре к западу от Киева. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

    В Одесской области удару подверглась понтонная переправа через реку Днестр, которая служила для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем были атакованы два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками два сухогруза с военным имуществом для украинской армии. В начале месяца Вооруженные силы России нанесли удары по четырем судам в портах Черноморск и Одесса. Днем ранее высокоточное оружие поразило логистический центр в Киевской области.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    18 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Звезда сериала «След» Анна Шерлинг умерла в 46 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская актриса и телеведущая Анна Шерлинг, известная зрителям по роли в популярном детективном сериале «След», ушла из жизни в возрасте 46 лет.

    Информацию о смерти артистки подтвердили в ее окружении, передает ТАСС. «Позавчера Анны не стало», – сообщила собеседница агентства.

    Анна Шерлинг родилась в семье заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она окончила мастерскую Виктора Ракова в ГИТИСе, а также получила специальность телеведущей в Школе «Останкино».

    Зрителям актриса запомнилась по ролям в проектах «След», «Невеста», «Андреевский флаг» и «За первого встречного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе из жизни ушел тридцатидевятилетний актер сериала «След» Павел Конек.

    В начале сентября в возрасте 58 лет скончался артист Константин Сироткин.

    На следующий день представители Московского драматического театра имени Пушкина подтвердили кончину заслуженной артистки РСФСР Нины Поповой.

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    18 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Названа причина смерти российской актрисы Шерлинг

    Причиной смерти актрисы Шерлинг стала продолжительная болезнь

    Tекст: Вера Басилая

    Российская актриса Анна Шерлинг скончалась на 47-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в окружении артистки.

    Шерлинг ушла из жизни 16 сентября в возрасте 46 лет, передает ТАСС. В окружении артистки рассказали о причинах трагедии. «Она умерла от продолжительной болезни», – сообщила собеседница агентства.

    Анна Шерлинг родилась в семье заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она окончила ГИТИС, где обучалась в мастерской Виктора Ракова, а также получила специальность телеведущей в Школе «Останкино».

    Зрителям актриса запомнилась ролями в таких фильмах и сериалах, как «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного» и «О тебе…».

    В начале сентября на 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    18 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Журналист Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

    Американский журналист Карлсон заявил об угрозе убийства в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не смог бы поехать в Киев, потому что там его убьют.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что не сможет посетить украинскую столицу из-за угрозы собственной жизни, передают «Вести». При этом он подчеркнул готовность отправиться в Москву в любой момент.

    «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», – заявил телеведущий в ходе интервью.

    Журналист охарактеризовал современную Украину как деспотию и полицейское государство. По его мнению, в этой стране гибнет собственный народ. Напомним, в феврале 2024 года Карлсон посещал российскую столицу, где записал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский журналист назвал ситуацию на Украине самым ужасным событием в мире.

    Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли его личные данные в свою базу врагов страны.

    Посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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