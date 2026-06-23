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    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

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    23 июня 2026, 14:21 • Новости дня

    Путин сообщил о проверке тысячи образцов вооружений в боях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На торжественной встрече с выпускниками вузов силовых ведомств, прошедшей во вторник в Москве, президент Владимир Путин заявил о масштабных боевых испытаниях новой техники.

    По его словам, в минувшем году в реальных условиях было проверено свыше 1000 образцов вооружения и техники, передает РИА «Новости».

    «В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что с началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил. Он добавил, что налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, а созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и учитывать оценки военнослужащих на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о тестировании более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники на линии фронта в 2025 году.

    На Параде Победы 9 Мая 2026 года Владимир Путин заявил, что российские специалисты создают и запускают в серию передовые образцы вооружения, опираясь на современный боевой опыт.

    В декабре 2025 года президент Путин на совещании по госпрограмме вооружения сообщил о кратном росте производства наиболее востребованных образцов вооружения по сравнению с 2022 годом.

    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

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    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

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    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

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    22 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме наставничества у медиков

    Кремль: Путин проведет совещание о наставничестве среди медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с правительством по видеосвязи программу наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

    На встрече будут заслушаны доклады министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского, сообщается на сайте Кремля.

    «Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – сообщили в пресс-службе президента.

    Кроме того, 23 июня в Кремле Путин встретится с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств. Президент поздравит офицеров и пожелает им успехов в обеспечении безопасности страны.

    В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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    23 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    После смерча в Кушве за медпомощью обратились 15 человек
    После смерча в Кушве за медпомощью обратились 15 человек
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших, обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве, выросло до 15 человек, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

    «По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кушвинском муниципальном округе после торнадо ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о повреждении более 60 кровель зданий и семи автомобилей. МЧС проинформировало о нарушении электроснабжения более 4 тыс. частных домов в Кушве.

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    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

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    23 июня 2026, 07:37 • Новости дня
    Nikkei: США развернули на Окинаве ракетные комплексы и системы борьбы с дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения американской морской пехоты перебросили на юг Японии передовые мобильные комплексы для уничтожения надводных целей и низколетящих дронов, сообщают японские СМИ.

    Новое вооружение поступило в распоряжение 12-го прибрежного полка морской пехоты, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nikkei.

    Речь идет о дистанционно управляемой платформе NMESIS, оснащенной ракетами класса «земля-корабль». Кроме того, на Окинаве развернули систему противовоздушной обороны MADIS. Она предназначена для перехвата беспилотников и других низколетящих аппаратов.

    Обе установки отличаются высокой мобильностью. Это позволяет военным оперативно перебрасывать технику между островами в случае возникновения угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на островах Окинава и Кюсю стартовали совместные военные учения Японии и США. Американские морские пехотинцы испытали систему противодействия беспилотникам MADIS на Филиппинах.

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    23 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести совещание с правительством, в ходе него планируется обсуждать актуальные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Традиционно будут рассмотрены текущие вопросы, наиболее актуальные вопросы в повестке дня», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, главной темой станет программа наставничества для выпускников медвузов.

    «Это когда выпускники проходят практику у себя в регионах, не переезжают в другие регионы. Важное мероприятие, будет доклад [министра здравоохранения Михаила] Мурашко», – сказал представитель Кремля.

    Также глава государства поговорит со студентами, которые расскажут о функционировании этой программы.

    В апреле Путин провел рабочую встречу с Мурашко.

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    23 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин решил наградить Президентский полк по случаю 90-летия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести награждение Президентского полка, глава государства вручит ему орден Жукова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президентскому полку будет вручен орден Жукова, это будет по случаю 90-летия президентского полка», –сказал Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Песков анонсировал церемонию вручения ордена Жукова Президентскому полку.

    В день 90-летия воинской части командир роты Андрей Ушанов рассказал о моральной устойчивости кремлевских часовых.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    23 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Путин встретился с выпускниками военных вузов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов могут стать настоящими командирами.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых и правоохранительных структур, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    На торжественный прием пригласили более 600 человек, окончивших обучение с отличием. Среди участников были выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, а также их преподаватели и руководство ведомств.

    «Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны», – заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

    Месяцем ранее Владимир Путин встретился с первыми выпускниками кадровой программы «Время героев».

    Владимир Путин назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

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    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

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    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

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    В Польше задумались о войне с Украиной

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того, как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

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      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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