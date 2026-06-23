Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.0 комментариев
Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
Российские штурмовые подразделения успешно закрепились в районе Червоный Константиновки, значительно усилив давление на оборонительные рубежи украинских войск, сообщают военкоры.
Передовые отряды ВС России установили контроль над новыми позициями в Константиновке, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Обстановка в Константиновке для ВСУ остается сложной и продолжает ухудшаться. Российские маневренные группы смогли проникнуть в Червоный район – северную окраину города», – сообщили военкоры
Появление бойцов на этом участке фронта свидетельствует о возрастающем давлении на украинский гарнизон. При этом украинские военные аналитики признают, что на востоке и западе населенного пункта продолжаются тяжелые бои.
Группировка «Юг» освободила за сутки 103 здания в Константиновке.
Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.
Военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск эвакуировали первых мирных жителей из освобождаемой от ВСУ Константиновки.