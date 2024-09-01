МО: Евкуров вручил орден Кутузова 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в военном ведомстве, в день 85-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии во Пскове прошла торжественная церемония прикрепления к боевым знаменам соединения и полков орденов Кутузова и Суворова, передает РИА «Новости». Там добавили, что ордена к полотнищам прикрепил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии награждены орденами Суворова. Заместитель министра обороны на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с 85-й годовщиной образования, а также с награждением дивизии и полков высокими государственными наградами.

Как сказал Евкуров, зачитывая поздравление министра обороны Р Андрея Белоусова, дивизия прошла поистине героический путь по полям сражения Великой Отечественной войны, всех послевоенных вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и Грузии, Балканах и Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю Воздушно-десантных войск примеры доблести, мужества и славы.

«В ходе специальной военной операции десантники соединения выполняют самые сложные задачи, действуют смело, решительно, проявляют мужество. Уверен, что личный состав соединения будет впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов», – сказал Евкуров.

Он также назвал сегодняшнее вручение поистине историческим событием и поздравил десантников и ветеранов ВДВ.

Также состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения за проявленные мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. Они были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и «За отвагу».

Врио командира Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов от имени личного состава соединения поблагодарил руководство страны, Минобороны России и ВДВ за высокую оценку труда всего без исключения личного состава соединения.

«С 24 февраля 2022 года с мужеством и отдачей десантники нашей дивизии выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Успешным решением боевых задач отличаются все без исключения подразделения, штурмовые, которые постоянно находятся на переднем крае. Мне хочется отметить, что за 85 лет исторического пути в дивизии 50 Героев Советского Союза и 61 Герой Российской Федерации, больше 50 тыс. военнослужащих награждены государственными орденами и медалями», – добавил Шихабидов.

Напомним, в сентябре 2023 года в Сети появилась видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.