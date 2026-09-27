Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?9 комментариев
Токаев назначил Мырзахметова новым министром обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил в должности главы оборонного ведомства республики Айдоса Мырзахметова, ранее руководившего силами специальных операций.
Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в правительстве, передает РИА «Новости».
До текущего повышения Айдос Мырзахметов командовал Силами специальных операций казахстанских Вооруженных сил. Данный пост офицер занимал с января 2024 года.
Пресс-служба президента официально подтвердила смену руководства военного ведомства. «Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – отмечается в опубликованном документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку предыдущего министра обороны Даурена Косанова после гибели военных на Каспии.
Напомним, во время военных учений на Каспийском море погибли 14 казахстанских моряков.
Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.
Генпрокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.