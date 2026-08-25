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Дворкович назвал фаворита на выборах нового президента FIDE
Приостановивший из-за санкций Евросоюза (ЕС) работу в должности президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что считает главу Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова фаворитом на предстоящих выборах главы международной организации.
Аркадий Дворкович, добровольно сложивший полномочия главы Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза, оценил шансы претендентов на этот пост, передает РИА «Новости».
Выборы нового руководителя пройдут на генеральной ассамблее в Самарканде 26 сентября.
«Думаю, что фаворитом является Тимур Турлов в команде с Вишванатаном Анандом. Надеюсь, что он выиграет. Его избрание будет плюсом для FIDE и всего шахматного мира», – сказал Дворкович.
Прием заявок завершился в июле. На пост президента, кроме Турлова, претендуют немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн. Дворкович возглавлял федерацию с 2018 года и был переизбран в 2022 году. В июле текущего года он попал в европейский санкционный список и покинул пост, объяснив это рисками для организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Аркадий Дворкович приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации из-за европейских санкций.
Позже организация завершила прием заявок от кандидатов на пост нового главы без участия россиянина Кирсана Илюмжинова.
Вскоре после этого бывший руководитель федерации объявил о полном прекращении своей шахматной деятельности.