Дворкович назвал фаворита на выборах нового президента FIDE

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аркадий Дворкович, добровольно сложивший полномочия главы Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза, оценил шансы претендентов на этот пост, передает РИА «Новости».

Выборы нового руководителя пройдут на генеральной ассамблее в Самарканде 26 сентября.

«Думаю, что фаворитом является Тимур Турлов в команде с Вишванатаном Анандом. Надеюсь, что он выиграет. Его избрание будет плюсом для FIDE и всего шахматного мира», – сказал Дворкович.

Прием заявок завершился в июле. На пост президента, кроме Турлова, претендуют немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн. Дворкович возглавлял федерацию с 2018 года и был переизбран в 2022 году. В июле текущего года он попал в европейский санкционный список и покинул пост, объяснив это рисками для организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Аркадий Дворкович приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации из-за европейских санкций.

Позже организация завершила прием заявок от кандидатов на пост нового главы без участия россиянина Кирсана Илюмжинова.

Вскоре после этого бывший руководитель федерации объявил о полном прекращении своей шахматной деятельности.