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Песков: Указ о критической инфраструктуре обеспечит антидроновую безопасность
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимость указа о безопасности объектов критической инфраструктуры обеспечением антидроновой безопасности предприятий.
Песков объяснил необходимость нового указа об антидроновой безопасности, передает РИА «Новости».
По его словам, документ направлен на защиту предприятий критической инфраструктуры от атак беспилотников.
«Зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.
Представитель Кремля также сообщил, что правительство и профильные ведомства будут анализировать ситуацию на местах. В случае выявления нарушений в критически важных областях кабмин подготовит предложения по обеспечению безопасности конкретных объектов. Эти инициативы впоследствии оформят в виде решений о временном управлении предприятиями.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры для защиты критической инфраструктуры страны.
Первый вице-премьер Денис Мантуров исключил массовое применение механизма временного управления предприятиями.
До этого Путин поручил проработать инициативы бизнеса по обеспечению безопасности промышленных объектов от ударов беспилотников.