NYT: США вернут эвакуированных дипломатов на Ближний Восток

NYT: США на этой неделе начнут возвращать дипломатов на Ближний Восток

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон может на этой неделе начать возвращать дипломатов, эвакуированных на фоне конфликта с Ираном, передает РИА «Новости».

Газета The New York Times ссылается на внутренний документ Госдепартамента.

«Госдепартамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, откуда их эвакуировали до и во время конфликта с Ираном», – говорится в публикации. Издание отмечает, что возвращение сотрудников и отмена чрезвычайных мер могут начаться в ближайшие дни.

Журналисты подчеркивают, что администрация Дональда Трампа, вероятно, не ожидает возобновления масштабных боевых действий. Первыми сотрудники вернутся в Ливан, хотя штат не будет укомплектован полностью. Полное восстановление персонала ожидается в Израиле, Иордании и Омане.

В дипмиссиях в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Ливане первоначально разрешат заполнить до 85% штатных должностей, а в Ираке, Кувейте и Бахрейне – до 75%. Конфликт между США, Израилем и Ираном начался в конце февраля, а сейчас стороны воздерживаются от прямых столкновений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

Позже американский лидер заявил об окончании перемирия.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус двустороннего соглашения как кризисный.