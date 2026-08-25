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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

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    25 августа 2026, 13:14 • Новости дня

    NYT: США вернут эвакуированных дипломатов на Ближний Восток

    NYT: США на этой неделе начнут возвращать дипломатов на Ближний Восток

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон планирует отменить чрезвычайные меры и начать возвращение сотрудников в свои дипломатические представительства на Ближнем Востоке уже на этой неделе.

    Вашингтон может на этой неделе начать возвращать дипломатов, эвакуированных на фоне конфликта с Ираном, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times ссылается на внутренний документ Госдепартамента.

    «Госдепартамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, откуда их эвакуировали до и во время конфликта с Ираном», – говорится в публикации. Издание отмечает, что возвращение сотрудников и отмена чрезвычайных мер могут начаться в ближайшие дни.

    Журналисты подчеркивают, что администрация Дональда Трампа, вероятно, не ожидает возобновления масштабных боевых действий. Первыми сотрудники вернутся в Ливан, хотя штат не будет укомплектован полностью. Полное восстановление персонала ожидается в Израиле, Иордании и Омане.

    В дипмиссиях в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Ливане первоначально разрешат заполнить до 85% штатных должностей, а в Ираке, Кувейте и Бахрейне – до 75%. Конфликт между США, Израилем и Ираном начался в конце февраля, а сейчас стороны воздерживаются от прямых столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Позже американский лидер заявил об окончании перемирия.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус двустороннего соглашения как кризисный.

    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    23 августа 2026, 02:12 • Новости дня
    Иранские хакеры отключили электростанцию в Британии

    Telegraph: Иранские хакеры на несколько дней отключили электростанцию в Британии

    Иранские хакеры отключили электростанцию в Британии
    @ MEV/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Связанные с Тегераном хакеры совершили атаку на электростанцию в Великобритании и отключили ее на несколько дней, пишет Telegraph.

    «Иран закрыл британскую электростанцию на четыре дня в результате беспрецедентной кибератаки», – пишет Telegraph.

    Британские чиновники отказались назвать пострадавшее предприятие из соображений безопасности. Известно, что станция была относительно небольшой, и инцидент не повлиял на общее энергоснабжение Британии. Специалистам потребовалось четыре дня, чтобы восстановить работу объекта.

    Инцидент совпал по времени с серией атак на водную инфраструктуру в США в прошлом месяце, затронувшей 12 штатов. Британское правительство провело брифинг для руководителей энергетических компаний и направило бизнесу рекомендации. О произошедшем сообщили в Национальный центр кибербезопасности.

    «Считается, что это первый случай, когда хакерам, связанным с иранским режимом, удалось вывести из строя подобный объект в Великобритании, и что это самая успешная кибератака такого рода», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа инфраструктура водоснабжения в 12 американских штатах подверглась скоординированной хакерской атаке.

    В июле злоумышленники похитили данные с десятков тысяч компьютеров британских государственных служащих.

    Весной иранские киберпреступники полностью вывели из строя систему управления железными дорогами Израиля.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 21:13 • Новости дня
    США ввели антииранские санкции против 60 организаций и судов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США вводит в понедельник антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    По словам Бессента, Вашингтон вводит новые ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов, которые якобы позволяют Ирану приобретать запрещенные ядерные и ракетные технологии, проводить кибероперации и получать доходы от продажи нефти, передает РИА «Новости».

    В конце июля американское министерство финансов обновило перечень ограничений против десяти компаний и восьми танкеров.

    Ранее Бессент заявил, что объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения Ирана.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    23 августа 2026, 04:54 • Новости дня
    Соглашение России и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях вступило в силу

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение TISIA о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ вступило в силу, сообщил министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

    «Соглашение между ОАЭ и Россией о торговле услугами и инвестициями (TISIA) вступило в силу. Вместе с Соглашением об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС эти два соглашения обеспечивают всеобъемлющую основу для регулирования торговли товарами, услугами и инвестициями», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Он добавил, что объем несырьевой торговли между ОАЭ и Россией в 2025 году достиг 20,4 млрд долларов, что на 77,7% больше, чем в 2025 году, и почти вдвое превышает уровень 2022 года.

    По его словам, TISIA углубляет сотрудничество в финансовых технологиях, здравоохранении, транспорте, логистике и профессиональных услугах, создавая более предсказуемые условия для бизнеса и инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о торговле услугами и инвестициях между ОАЭ и Россией было подписано в августе 2025 года в ходе визита в Москву президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Документ дополнил соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом и регулирует сотрудничество в сфере услуг и инвестиций, включая, в частности, финансовые технологии.

    Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта России и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

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    23 августа 2026, 06:18 • Новости дня
    В Иране пригрозили ударами по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива

    Резайи: Иран может расширить удары по нефтеэкспортным маршрутам

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран нанесет удары по интересам и нефтеэкспортным маршрутам соседних стран в случае их участия в экономической операции США против Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи.

    «Если страны, окружающие Иран, присоединятся к США в их экономической войне против Тегерана, мы нанесем удар по их интересам», – приводит слова Резайи РИА «Новости».

    По словам Резайи, в случае поддержки соседями экономической операции Вашингтона ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, а иранские силы будут наносить удары по другим маршрутам экспорта нефти из региона. Он добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.

    МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия иностранных государств в агрессии против Тегерана.

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    23 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Турция назвала военное присутствие в Сирии «результатом необходимости»

    Посол Турции Йылмаз: Военное присутствие в Сирии стало вынужденной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Военное присутствие Анкары в Сирии носит вынужденный характер и продиктовано ситуацией в Сирии, заявил турецкий посол в Дамаске Нух Йылмаз.

    «Военное присутствие Турции в Сирии стало результатом необходимости, продиктованной развитием ситуации, а не самостоятельной целью Анкары», – сказал Йылмаз.

    По его словам, приоритетом сейчас остается создание в Сирии сильных и стабильных государственных институтов, способных самостоятельно обеспечивать безопасность страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera – Syria Now.

    Дипломат отметил, что турецкая политика в отношении Сирии никогда не строилась исключительно вокруг вопросов безопасности. Йылмаз подчеркнул, что помимо интересов безопасности самой Турции важными элементами политики Анкары всегда оставались требования сирийского народа, стабильность страны и сохранение ее территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара и Дамаск после израильского удара по авиабазе Абу-эд-Духур планируют заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности.

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.

    Официальный Дамаск решительно осудил эту ночную воздушную агрессию.

    Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила Сирию в допуске турецких войск на авиабазу вблизи Алеппо.

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    23 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    FT: Разрушенные Ираном ряд военных баз США нет смысла восстанавливать

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать, сообщает The Financial Times (FT).

    По словам Суонсона, американское руководство сомневается в необходимости реконструкции ряда военных объектов после иранских атак, передает РИА «Новости». За шесть месяцев конфликта будущее присутствия американских сил в Персидском заливе оказалось под вопросом.

    «Нет особой пользы в том, чтобы восстанавливать некоторые из этих объектов», – заявил бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон. Газета Financial Times отмечает, что крупные стационарные базы теряют привлекательность в качестве транзитных узлов. Теперь Вашингтон отдает предпочтение разреженной модели развертывания войск для усложнения возможных атак.

    Обмен ударами между государствами начался 28 февраля. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако вскоре атаки возобновились. Сейчас открытые бои не ведутся, а американская сторона полагается на экономическое давление.

     Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.

    Телеканал NBC оценил восстановление поврежденной инфраструктуры в миллиарды долларов.

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    23 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    В КСИР заявили о готовности Ирана к экономической войне с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия экономической войне, объявленной Соединенными Штатами, планируя расширять торговые отношения с другими государствами.

    Тегеран обладает множеством планов противодействия враждебным шагам Вашингтона, включая выстраивание экономических связей с разными государствами для нейтрализации последствий давления США, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохебби.

    «Мы неоднократно заявляли, что у нас есть сценарий на случай любых враждебных действий со стороны противника. Одним из враждебных действий противника является экономическая война», – подчеркнул он, добавив, что Иран готов отразить негативные последствия и легко наладить торговые отношения.

    Мохебби отметил, что заявления американского лидера Дональда Трампа об экономической операции фактически признают поражение Соединенных Штатов в военном противостоянии. Ранее глава Белого дома объявил о начале кампании против Ирана, назвав ее «изоляцией беспрецедентного масштаба» и призвав союзников поддержать Вашингтон.

    Напомним, в конце февраля текущего года США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил симметрично. В марте атакам подверглись газовое месторождение «Южный Парс» и промышленная зона Ассалуйе. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, конфликт остается неурегулированным, а Вашингтон сделал ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной экономической операции против Ирана.

    Американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения исламской республики.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи пригрозил ударами по нефтеэкспортным маршрутам соседних государств.

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    22 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Соседи Ирана предложили создать новую систему безопасности

    Иран получил от соседних государств послания о новой системе безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран изучает инициативы стран Персидского залива по созданию независимого механизма поддержания мира в регионе без участия внешних игроков.

    Руководство исламской республики получило от соседних государств обращения о формировании новой архитектуры безопасности в зоне Персидского залива, заявил председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, чьи слова приводит канал Al Hadath.

    «Мы получили послания от соседних стран относительно разработки новых мер безопасности в регионе», – подчеркнул спикер парламента. Он выразил уверенность, что мир обеспечит только полностью независимая система стабильности. При этом политик не стал уточнять, какие именно государства направили эти инициативы.

    Ранее официальный Тегеран неоднократно предлагал выстроить новую структуру безопасности в Персидском заливе. Основой такого формата должно стать тесное сотрудничество местных стран без какого-либо вмешательства сторонних сил, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф назвал условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе.

    Государства региона выразили готовность защищать свой суверенитет любыми средствами.

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    23 августа 2026, 12:33 • Новости дня
    В Иорданской долине ранили израильтянина ножом

    Неизвестный ранил ножом израильтянина в Иорданской долине

    Tекст: Вера Басилая

    В деревне Аль-Аудж в Иорданской долине неизвестный напал с ножом на израильтянина, после чего власти оперативно перекрыли подъезды к населенному пункту.

    Израильский общественный телеканал Kan со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что нападение произошло в торговом комплексе на главной дороге у деревни Аль-Аудж в Иорданской долине, передает Al Jazeera. Пострадавший, мужчина в возрасте около 20 лет, получил ранение средней тяжести, сообщила полиция Израиля. Нападавший скрылся с места происшествия.

    Армия Израиля начала масштабную поисковую операцию в районе при поддержке значительных сил полиции, установив блокпосты в деревне и на прилегающих территориях. Военные заявили, что находятся «в постоянном контакте с жителями и силами безопасности в этом районе».

    Отдельно в тот же день израильские силы применили газовые гранаты и заблокировали западный въезд в деревню Аль-Мугайир к северу от Рамаллаха. По данным палестинского агентства Wafa, военные не пускали жителей в деревню и не выпускали их оттуда, проводили полевые допросы, применяли силу к молодым мужчинам и стреляли газовыми гранатами по автомобилям. Восточный въезд в деревню был закрыт израильскими войсками еще в октябре 2023 года, поэтому западный въезд остается единственным выходом для местных жителей.

    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с резким заявлением против радикальных действий в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Ранее в результате вооруженного нападения на перекрестке Гуш-Эцион на Западном берегу один человек погиб, еще трое получили ранения.

    Также сообщалось, что палестинец был ранен в результате обстрела израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» недалеко от Хеврона.

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    24 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран пообещал «ни капли нефти» при продолжении экономической войны

    Иран пригрозил последствиями экономической войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь иранского совета безопасности Мохсен Резаи заявил, что последствия экономической войны США против Ирана ощутят очень многие, так как Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормуз.

    «Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо части Персидского залива. Иран будет рассматривать участие любой страны в экономической войне Америки против иранского народа или ее поддержку как акт войны», – написал он в соцсети Х.

    Кроме того, Резаи пообещал удары по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией. МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия государств в агрессии против Тегерана.


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    24 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Глава Минфина США объявил финальную стадию борьбы с Ираном

    Бессент объявил финальную стадию борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленная президентом США Дональдом Трампом экономическая операция против Ирана выводит конфликт на финальную стадию, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в статье для FT.

    «Президент Дональд Трамп и подавляющая мощь нашей армии значительно ослабили военный потенциал Ирана и его ядерную программу. Теперь мы вступаем в финальную стадию. На рассвете начинается экономический «День Д» – крупнейшее финансовое наступление, когда-либо организованное против противника», – написал Бессент в статье для Financial Times (FT).

    Бессент отметил, что американская администрация решила полностью разорвать экономические каналы Тегерана, пригрозив жесткими военными мерами в случае нападения на союзников в регионе.

    Государства, сохраняющие коммерческие связи с исламской республикой, рискуют оказаться в аналогичной изоляции, предупредил он. Американские власти предупредили, что незаконное финансирование приведет к потере доступа к глобальному капиталу. Любая поддержка иранской экономики сделает страну изгоем на международной арене.

    «Те, кто разорвет оставшиеся финансовые и коммерческие связи с Ираном, укрепят свои. Они расширят свой доступ к глобальному капиталу, укрепят доверие к своим рынкам и достигнут желаемого положения в мировой экономике. Альтернатива для тех, кто привязан к Тегерану, – это перекрытие любого пути к долгосрочному процветанию», – заверил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация отказалась от планов быстрой военной кампании ради финансового удушения исламской республики. Президент США объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию». В КСИР заявили о готовности Ирана к экономической войне с США.

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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

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      Президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой США до сих пор не удается заключить сделку с иранским руководством: слишком много ключевых фигур попросту убили. Осталось вспомнить, кто и зачем это сделал.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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