Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного корабля

Tекст: Денис Тельманов

Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля Саудовской Аравии и сопровождавших его катеров, передает ТАСС. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа выступил с соответствующим заявлением.

«Вооруженные силы Йемена атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», – отметил он.

Спикер добавил, что применение баллистических ракет оказалось эффективным. По его утверждению, основное судно сгорело, часть катеров затонула, а остальные получили повреждения от огня.

Представитель хуситов также подчеркнул намерение движения внимательно следить за активностью саудовских войск. Повстанцы планируют продолжать атаки по целям противника на суше и на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

В начале августа повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa.

Несколькими днями позже движение «Ансар Аллах» атаковало судно с военной техникой в Баб-эль-Мандебском проливе.