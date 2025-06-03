Премьер подтвердил отставку правительсва Нидерландов

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Нидерландов подаст в отставку после выхода крайне правой Партии свободы из состава правящей коалиции, передает ТАСС. Премьер-министр Дик Схоф заявил, что после ухода Партии свободы у правительства не осталось необходимой поддержки в парламенте для продолжения работы.

Схоф отметил: «На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте». Он подчеркнул, что немедленно направится к королю Виллему-Александеру, чтобы подать прошение об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены кабинета также покинут свои посты.

Правительство официально уведомит об отставке нижнюю палату парламента. После этого в стране ожидается формирование временного кабинета до новых выборов.

Ранее СМИ сообщили, что распад правящей коалиции в Нидерландах произошел после выхода ультраправой Партии свободы во главе с Гиртом Вилдерсом из-за разногласий по вопросам миграции.