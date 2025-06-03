Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за миграционного спора

Tекст: Вера Басилая

Причиной распада коалиции стало несогласие остальных трех коалиционных партий поддержать план Вилдерса по сокращению миграции, включающий закрытие границ для соискателей убежища, приостановку воссоединения семей и возвращение беженцев в Сирию, передает Bloomberg.

Вилдерс объявил в соцсетях, что его партия выходит из коалиции. Этот шаг автоматически приводит к досрочным выборам, которые в противном случае должны были состояться только в 2027 году.

На фоне политических событий индекс AEX, отражающий динамику крупнейших компаний биржи Амстердама, снижался на 0,5%, но затем частично отыграл потери.

Партия Вилдерса ранее одержала неожиданную победу на выборах 2023 года, однако коалиция отказалась назначать его премьер-министром, выбрав на этот пост бывшего главы спецслужб Дика Схоофа. Несмотря на падение популярности в последние месяцы, после обнародования нового миграционного плана партия Вилдерса вновь стала лидером в национальных опросах.

Ранее Вилдерс предложил отправлять пропалестинских активистов в сектор Газа.

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