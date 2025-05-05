Политик Вилдерс предложил отправить пропалестинских активистов в сектор Газа

Политик Вилдерс призвал выдать билет в один конец в сектор Газа пропалестинским активистам в Нидерландах

Tекст: Евгения Караваева

Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс призвал выдать билет в один конец до сектора Газа протестующим, которые сорвали речь министра обороны Рубена Брекелманса, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время памятного мероприятия в День освобождения Нидерландов в Вагенингене, где участники акции скандировали лозунги в поддержку Палестины и были задержаны полицией.

Вилдерс прокомментировал ситуацию, заявив: «Дайте им билет в один конец до Газы».

В тот же день в Вагенингене прошли протесты против приезда премьер-министра страны Дика Схофа и спикера палаты представителей Мартина Босмы. Полиция задержала пять человек, участвовавших в акции.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, пропалестинские активисты в Амстердаме также попытались сорвать акцию в память о Второй мировой войне. Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая.