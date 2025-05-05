«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Политик Вилдерс предложил отправить пропалестинских активистов в сектор Газа
Политик Вилдерс призвал выдать билет в один конец в сектор Газа пропалестинским активистам в Нидерландах
Правая Партия свободы в Нидерландах выступила с жестким заявлением после срыва официального мероприятия пропалестинскими активистами в Вагенингене.
Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс призвал выдать билет в один конец до сектора Газа протестующим, которые сорвали речь министра обороны Рубена Брекелманса, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел во время памятного мероприятия в День освобождения Нидерландов в Вагенингене, где участники акции скандировали лозунги в поддержку Палестины и были задержаны полицией.
Вилдерс прокомментировал ситуацию, заявив: «Дайте им билет в один конец до Газы».
В тот же день в Вагенингене прошли протесты против приезда премьер-министра страны Дика Схофа и спикера палаты представителей Мартина Босмы. Полиция задержала пять человек, участвовавших в акции.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, пропалестинские активисты в Амстердаме также попытались сорвать акцию в память о Второй мировой войне. Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая.