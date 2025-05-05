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    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 15:28 • Новости дня

    Политик Вилдерс предложил отправить пропалестинских активистов в сектор Газа

    Политик Вилдерс призвал выдать билет в один конец в сектор Газа пропалестинским активистам в Нидерландах

    Tекст: Евгения Караваева

    Правая Партия свободы в Нидерландах выступила с жестким заявлением после срыва официального мероприятия пропалестинскими активистами в Вагенингене.

    Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс призвал выдать билет в один конец до сектора Газа протестующим, которые сорвали речь министра обороны Рубена Брекелманса, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время памятного мероприятия в День освобождения Нидерландов в Вагенингене, где участники акции скандировали лозунги в поддержку Палестины и были задержаны полицией.

    Вилдерс прокомментировал ситуацию, заявив: «Дайте им билет в один конец до Газы».

    В тот же день в Вагенингене прошли протесты против приезда премьер-министра страны Дика Схофа и спикера палаты представителей Мартина Босмы. Полиция задержала пять человек, участвовавших в акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, пропалестинские активисты в Амстердаме также попытались сорвать акцию в память о Второй мировой войне. Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая.

    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы пообещали воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать аэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    2 мая 2025, 22:54 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о возможном росте добычи нефти странами ОПЕК+

    Tекст: Антон Антонов

    Страны ОПЕК+ рассматривают возможность дополнительного увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в июне, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, речь идет о государствах ОПЕК+, имеющих дополнительные добровольные ограничения, то есть о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, передает РИА «Новости».

    «Группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, ошеломила нефтяников повышением добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза превысило изначально запланированный на май объем», – говорится в сообщении.

    Такие меры, по словам источников, были направлены на дисциплину участников ОПЕК+, которые производят «слишком много нефти». Аналогичное увеличение могут согласовать и на июнь. Переговоры по этому вопросу проходят в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящие в ОПЕК+ страны в марте 2025 года решили начать восстановление добычи. В марте они увеличили добычу нефти на 5 тыс. баррелей в сутки, превысив плановые объемы на 99 тыс. баррелей, что было отражено в апрельском отчете ОПЕК с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что запросили перемирия в Газе на пять лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет, сообщил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

    ХАМАС запросил у Израиля перемирие 17 апреля на пять лет, но израильское руководство отвергло его и отказалось от прекращения боевых действий, сказал Шадид, передает ТАСС.

    Он добавил, что движение готово к заключению сделки об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, и предоставило предложение по этой теме.

    «Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», – сказал представитель ХАМАС.

    Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    4 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

    Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Израиля получили по пять лет тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в Табе и отказ оплатить алкоголь.

    Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

    После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

    Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

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    3 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Израиль нанес удары по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии, сообщила Армия обороны Израиля.

    Согласно сообщению Syria TV, израильская авиация атаковала цели на территории провинций Дамаск, Хама и Дераа, передает РИА «Новости».

    В результате одного из налетов на населенный пункт Хараста на окраине сирийской столицы погиб по меньшей мере один мирный житель, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Также сообщается, что в центральной части Сирии, в провинции Хама, удары израильских ВВС привели к ранениям четверых человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли авиаудары по резиденции президента Сирии в Дамаске в ночь на пятницу.

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    3 мая 2025, 04:09 • Новости дня
    Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработки ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», – заявил Багаи.

    Он подчеркнул, что подобные подходы не пойдут на пользу престижу Франции в Европе и в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ. Иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

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    3 мая 2025, 12:52 • Новости дня
    Хуситы взяли на себя ответственность за удар по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

    О взятии на себя ответственности за атаку сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС. Он уточнил, что целью удара стал военный объект к югу от Яффо, находящегося в районе Тель-Авива.

    Сариа отметил, что для удара была использована новая гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». По его словам, ракета успешно достигла заданной цели, а системы перехвата не смогли ее уничтожить до попадания.

    Власти Израиля официально не комментировали информацию об этом инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    4 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки на аэропорт Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

    Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».

    Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

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    4 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион закрыли после ракетного обстрела из Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После появления облака дыма над аэропортом им. Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    По данным РИА «Новости», аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле временно прекратил работу для взлетов и посадок после падения осколков, следовавших за попытками армии Израиля перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

    В сообщении Kan отмечается: «После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок». В израильских СМИ появились кадры из аэропорта, на которых видно поднимающийся столб дыма.

    Полиция Израиля заявила о проведении работ на месте падения осколков с целью проверки возможных дополнительных угроз. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), и отметила: «Мы изучаем результаты перехвата». Сигналы тревоги были зафиксированы в десятках городов и поселков между Тель-Авивом и Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток в условиях обострения ситуации в регионе, хуситы из Йемена за последние сутки трижды атаковали американский авианосец, а ранее хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.

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    4 мая 2025, 23:33 • Новости дня
    Российские авиакомпании продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив после обстрела

    Самолеты Red Wings и Азимута приземлились в Тель-Авиве после обстрела аэропорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на падение обломков ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион, российские авиакомпании не отменили рейсы в Тель-Авив.

    По информации сервиса Flightradar, российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут» продолжили полеты в Тель-Авив, передает ТАСС. В частности, самолет Red Wings рейса WZ019 вылетел из Москвы 4 мая и успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 22:56 по московскому времени.

    Авиакомпания «Азимут» также осуществила два полета из Сочи в тот же аэропорт 4 мая: рейс A4-5025 прибыл в 13:30, а рейс A4-5023 – в 19:13. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, на 5 мая у Red Wings и «Азимута» запланировано по одному рейсу в Тель-Авив.

    Утром 4 мая в Израиле была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела с территории Йемена. После этого на территории аэропорта Бен-Гурион были обнаружены обломки ракеты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Израиль нанесет ответный семикратный удар по тем, кто его атакует», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «еще больше ударов» в ответ на эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов на севере Йемена объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам и призвало авиакомпании отменить рейсы в страну.

    После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    Польский авиаперевозчик LOT отменил рейсы в Израиль по причине ракетного удара по аэропорту.

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    3 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Хуситы пообещали атаковать суда с американской нефтью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» объявило о намерении атаковать суда, перевозящие нефть с США, начиная с семнадцатого мая в ответ на военную операцию.

    Запрет на транспортировку американской нефти был официально объявлен йеменским движением «Ансар Алла», передает ТАСС. Центр координации гуманитарных операций, подконтрольный хуситам, уведомил судоходные компании о санкциях, вступающих в силу с семнадцатого мая. Компании, которые нарушат запрет, внесут в санкционный список, а их суда, по словам хуситов, подвергнутся атакам в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, Аденском заливе, Аравийском море и Индийском океане.

    В уведомлении отмечается: «Нарушающие запрет компании будут включены в список санкций для виновных в агрессии против Йемена и любой арабской или исламской страны. Их суда станут целью атак в любом районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил».

    Ограничения распространяются также на нефть, отгружаемую из американских портов. Запрещается сотрудничество с компаниями из санкционного списка, включая организации, где они владеют долями, их руководителей и фактических владельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом, а также хуситы атаковали авианосец США трижды за сутки.

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    4 мая 2025, 23:48 • Новости дня
    Ватикан решил сделать из «папамобиля» Франциска передвижной медпункт для детей Газы

    Автомобиль Папы Франциска решили передать детям Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Открытый пикап, служивший «папамобилем» Франциска, адаптируют для медицинской помощи детям в Газе, оснастив его оборудованием для диагностики и лечения.

    Переделку транспортного средства осуществляет шведское отделение католической благотворительной организации Caritas, передает ТАСС.

    В организации отметили, что мобильный медпункт будет оборудован анализаторами, средствами диагностики, аптечкой первой помощи и холодильником для хранения лекарств и вакцин. Такой пункт позволит лечить детей, которые из-за блокады не могут попасть в больницы.

    Речь идет об автомобиле, использованном Папой Франциском во время его визита на Святую Землю в 2014 году, сообщает агентство ANSA. После поездки пикап остался в Вифлееме как память о визите понтифика.

    Передача медпункта в Газу состоится, как только гуманитарные коридоры будут открыты. Сейчас доставка гуманитарной помощи невозможна из-за перекрытия границы израильской стороной, и больше всего страдают дети. Как отмечает Corriere della Sera, это было последней волей Франциска: он обратился к Caritas вскоре до своей смерти, чтобы направить автомобиль на нужды сектора Газа.

    Папа Франциск, несмотря на тяжелую болезнь, ежедневно поддерживал связь с католическим приходом в Газе до последних дней своей жизни. Он скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, на следующий день после Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после резкого ухудшения состояния здоровья, что стало неожиданностью для Ватикана

    Накануне смерти глава Католической церкви призвал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов, а в декабре 2014 года Папа Франциск обратился к человечеству с посланием о необходимости «разоружения сердца» и пожелал, чтобы 2025-й стал годом укрепления мира.

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    4 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в пиратстве после атаки на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил израильский удар по гуманитарному судну «Флотилии свободы» у Мальты, назвав его актом пиратства и бандитизма.

    Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия Израиля, назвав атаку на гуманитарное судно «Флотилии свободы» чистым бандитизмом и пиратством, передает ТАСС. По его словам, Израиль представляет наибольшую угрозу международному праву и систематически его нарушает. Эрдоган подчеркнул, что суда перевозили гуманитарную помощь и действовали в рамках международного судоходства.

    Турецкий лидер также обвинил Израиль в использовании продуктов питания, воды и медикаментов в качестве оружия против палестинцев. Он отметил, что Израиль стремится победить палестинцев не только военной силой, но и блокадой, лишая их необходимых для жизни ресурсов.

    Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. По его словам, израильские провокации в регионе ведут только к кровопролитию и дестабилизации. Эрдоган заявил о необходимости сохранения единства и целостности Сирии и недопустимости втягивания страны в новый конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники остались без эвакуации на тонущем судне «Флотилия свободы», а ранее CNN сообщил об атаке беспилотников на это судно.

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    5 мая 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о встрече Аббаса и Путина 10 мая

    Аббас обсудит с Путиным отношения и ситуацию в Газе 10 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая, основное внимание уделят развитию сотрудничества и обсуждению приоритетов по палестинскому вопросу.

    Советник Аббаса Махмуд аль-Хаббаш рассказал, что стороны намерены обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества в различных областях, а также ситуацию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Аббас планирует информировать российскую сторону о последних событиях в Палестине на фоне продолжающихся военных действий Израиля против палестинского народа. Одной из ключевых тем станет преодоление проблем, с которыми сталкивается палестинское дело, и приоритеты палестинцев в этом вопросе.

    Кроме того, аль-Хаббаш сообщил, что Россия продолжает прилагать усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями, несмотря на трудности в диалоге с ХАМАС. По его словам, Россия неоднократно инициировала встречи между палестинскими движениями с целью примирения, однако процесс затруднялся из-за разногласий.

    Советник Аббаса подчеркнул, что Палестинская национальная администрация рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны России, особенно в гуманитарной сфере. В частности, Россия предоставила Палестине 30 тыс. тонн пшеницы в качестве гранта, которые Аббас направил в сектор Газа для смягчения последствий блокады и боевых действий.

    Ранее министры иностранных дел стран БРИКС вновь выразили приверженность формированию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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