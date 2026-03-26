Иран второй раз за утро нанес удары по центру Израиля

Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана

Анпилогов: США вбросами о переговорах пытаются давить на Иран и сбить цены на нефть

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

«В публичном же поле Вашингтон и Тель-Авив пытаются оказать давление на Тегеран и убедить мировую общественность в том, что переговоры ведутся и даже приводят к каким-то результатам. Но эта чистейшей воды словесная американо-израильская интервенция, помимо прочего, также призвана сбить цены на нефть», – продолжил он.

Аналитик также обратил внимание на 15 требований, которые выдвинули США в отношении Ирана. «Я не думаю, что эти условия отвечают запросам Ирана. Более того, они могут быть полностью противоположными. При таких условиях говорить о реальных переговорах не приходится. Стороны банально не слышат друг друга», – заметил спикер.

«Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

«К урегулированию иранского кризиса Запад также может подтолкнуть некий консенсус в том, что операция утрачивает смысл и грозит западным странам еще большими потерями. Но пока еще подобные процессы находятся на уровне концепций и идей», – резюмировал собеседник.

Ранее издание Axios со ссылкой на два источника сообщило, что США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в прекращении войны, но ситуация в Ормузском заливе усложняет выходы из конфликта, говорится в материале.

Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на пакистанских чиновников, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Документ включает предложение снятия санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничения иранской ядерной программы и ужесточение контроля со стороны МАГАТЭ. Также указывается необходимость возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

При этом, как пишет издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Израильское издание Ynet со ссылкой на осведомленные анонимные источники писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи запустить переговорный процесс.

В среду мировые цены на нефть показывали существенное снижение на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

Однако Тегеран в официальных заявлениях не проявляет желания садиться за стол переговоров. «Уровень ваших внутренних конфликтов достиг такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой», – говорится в адресованном США иранском заявлении, опубликованном государственным изданием IRIB News.

Кроме того, Тегеран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. По словам иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

Также Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасения новой военной ловушки. Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью. «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил он.