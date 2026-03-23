МЭА: Конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки
Текущие перебои с поставками энергоносителей, начавшиеся из-за нападения США и Израиля на Иран, уже превзошли по масштабам знаменитые нефтяные шоки 70-х годов прошлого века, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Планета рискует погрузиться в самый глубокий энергетический кризис за последние десятилетия на фоне обострения ситуации, сказал Бироль, передает РИА «Новости».
«Многие помнят два последовательных нефтяных кризиса, когда мир терял около 5 млн баррелей в сутки в каждом случае – в сумме около 10 млн. На сегодняшний день мы потеряли 11 млн баррелей в сутки», – подчеркнул Бироль.
Глава организации назвал сложившуюся обстановку очень серьезной. Агентство уже начало консультации с правительствами стран Азии и Европы по вопросу возможного использования стратегических резервов топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и 21 государство выступили с осуждением фактического закрытия Ираном Ормузского пролива. Катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе комплексу по производству СПГ из-за ракетной атаки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске затяжного энергетического кризиса в мировой экономике.