Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире

Орбан: Мировой экономике грозит затяжной энергокризис

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что на мировых нефтяных рынках уже возник дефицит сырья, что способствует росту цен не только на топливо, но и на разнообразную промышленную продукцию, передает ТАСС.

«Восстановление огромного газового месторождения в Катаре – это не нефтепровод «Дружба», это займет от четырех до четырех с половиной лет», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал М1.

По мнению венгерского премьера, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке могут еще больше дестабилизировать поставки энергоносителей. Это, как заявил Орбан, угрожает всем странам, включая Венгрию, и требует немедленного принятия защитных мер.

В этой связи Орбан сообщил о намерении созвать специальное межведомственное совещание с целью выработки аварийного плана действий. Он добавил, что работа над документом уже ведется, а консультации между министерствами продолжатся в ближайшие дни.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет.

Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катар.