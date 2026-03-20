Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
Мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что на мировых нефтяных рынках уже возник дефицит сырья, что способствует росту цен не только на топливо, но и на разнообразную промышленную продукцию, передает ТАСС.
«Восстановление огромного газового месторождения в Катаре – это не нефтепровод «Дружба», это займет от четырех до четырех с половиной лет», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал М1.
По мнению венгерского премьера, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке могут еще больше дестабилизировать поставки энергоносителей. Это, как заявил Орбан, угрожает всем странам, включая Венгрию, и требует немедленного принятия защитных мер.
В этой связи Орбан сообщил о намерении созвать специальное межведомственное совещание с целью выработки аварийного плана действий. Он добавил, что работа над документом уже ведется, а консультации между министерствами продолжатся в ближайшие дни.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет.
Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катар.