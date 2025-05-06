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Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после атаки дронов
Пожар в в аэропорту Порт-Судана начался после обстрела топливных хранилищ дронами
На территории международного аэропорта Порт-Судана произошел пожар из-за взрыва в топливных хранилищах после атаки беспилотников, сообщил телеканал Al-Jazeera.
Пожар вспыхнул в аэропорту Порт-Судана после обстрела топливных хранилищ беспилотником, предположительно Сил быстрого реагирования (RSF), сообщает телеканал Al-Jazeera.
«Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару», – сообщили источники.
Очевидцы рассказали о многочисленных взрывах. В окрестностях главного морского порта Судана, где нашли убежище сотни тысяч перемещенных лиц, можно видеть темные столбы дыма.
Обострение конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования началось 4 мая, когда беспилотники нанесли удар по военной базе в Порт-Судане, расположенной рядом с единственным функционирующим международным аэропортом страны, после чего в понедельник, 5 мая, были нанесены удары по складам горючего в городе. В обоих случаях военные источники обвинили RSF. Конфликт между армией Судана и RSF длится с апреля 2023 года из-за разногласий по поводу перехода к гражданскому правительству.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва выступила за немедленное прекращение боевых действий в Судане и призывает к запуску межсуданского диалога без внешнего вмешательства, сообщили в МИД.