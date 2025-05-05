«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
МИД призвал к прекращению боевых действий в Судане
Россия призвала участников конфликта в Судане остановить боевые действия
Москва выступает за немедленное прекращение боевых действий в Судане и призывает к запуску межсуданского диалога без внешнего вмешательства, сообщили в МИД России.
Россия призывает участников конфликта в Судане немедленно прекратить боевые действия и сосредоточиться на поиске политико-дипломатических решений, сообщается на сайте МИД России.
В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается важность запуска «широкого межсуданского диалога без вмешательства извне», который поможет восстановить мир, а также сохранить суверенитет, единство и территориальную целостность страны.
МИД также обращает внимание на авиаудары, которые 4 мая были нанесены с использованием беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, в том числе по гражданскому аэродрому. В результате атак авиасообщение с городом, являющимся в настоящее время основной воздушной гаванью Судана, было полностью приостановлено.
В Москве подчеркивают, что только политический диалог позволит добиться стабильности в Судане. Российская сторона настаивает на необходимости прекращения насилия и начала инклюзивных переговоров между всеми сторонами конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о поддержке начала общенационального диалога в Судане.