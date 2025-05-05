МИД призвал к прекращению боевых действий в Судане

Россия призвала участников конфликта в Судане остановить боевые действия

Tекст: Вера Басилая

Россия призывает участников конфликта в Судане немедленно прекратить боевые действия и сосредоточиться на поиске политико-дипломатических решений, сообщается на сайте МИД России.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается важность запуска «широкого межсуданского диалога без вмешательства извне», который поможет восстановить мир, а также сохранить суверенитет, единство и территориальную целостность страны.

МИД также обращает внимание на авиаудары, которые 4 мая были нанесены с использованием беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, в том числе по гражданскому аэродрому. В результате атак авиасообщение с городом, являющимся в настоящее время основной воздушной гаванью Судана, было полностью приостановлено.

В Москве подчеркивают, что только политический диалог позволит добиться стабильности в Судане. Российская сторона настаивает на необходимости прекращения насилия и начала инклюзивных переговоров между всеми сторонами конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о поддержке начала общенационального диалога в Судане.