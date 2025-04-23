Bloomberg назвало причину уходящих за границу оборонных бюджетов Польши

Bloomberg: Оборонные бюджеты Польши не спасли от простоя заводы по выпуску боеприпасов

Tекст: Ирма Каплан

Польша удвоила оборонный бюджет, но большая часть средств ушла за границу, так как хаотичное планирование и недостаточные инвестиции уводят миллиарды долларов оборонных денег в обход государственной Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), которая контролирует десятки производящих оружие и боеприпасы компаний в стране, передает Bloomberg.

Польша вынуждена большую часть оборонных средств тратить за границей из-за ограниченных возможностей собственной оборонной промышленности. Производственные мощности PGZ не позволяют обеспечить армию необходимыми объемами вооружений, в том числе переносными зенитно-ракетными комплексами Piorun, на которые выстроилась очередь из заказчиков в европейских странах.

Как сообщает агентство, с 2022 года расходы на оборону Польши выросли с 2,4% ВВП до 4,7%, однако ожидаемого роста внутреннего производства не произошло. Запуск новых линий по производству 155-мм артиллерийских снарядов и пороха неоднократно откладывался: проекты 44.7 и 400, призванные обеспечить выпуск 150 тыс. снарядов в год, до сих пор не реализованы полностью. Начало полноценной работы этих предприятий перенесено на 2026–2028 годы.

«Вооруженные силы Польши и наших союзников нуждаются в большом количестве вооружений, поэтому оборонный рынок обладает огромным потенциалом развития. Если мы не создадим собственные оборонные мощности, нам придется платить за производственные мощности кого-то другого. Это относится к любой стране Европы», – сказал научный сотрудник отдела безопасности и обороны аналитического центра Центра восточных исследований Яцек Тарочински.

Руководство PGZ и представители польского правительства обвиняют друг друга в срыве сроков: одни ссылаются на нехватку специалистов и глобальный дефицит комплектующих, другие – на недостаточное внимание к экспорту и обновлению производственных мощностей.

Контракты с иностранными компаниями, такими как южнокорейские Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace, предусматривают постепенный перенос части производства в Польшу, но окончательные соглашения по ключевым направлениям до сих пор не заключены. Внутри страны местные успехи ограничены отдельными проектами по сборке гаубиц Krab и интеграции зарубежных ракет на польских шасси.

Аналитики и представители Минобороны признают, что для оправдания масштабных инвестиций в оборону стране потребуется ускорить развитие собственного производства и увеличить экспорт, который в 2023 году составил лишь малую часть от общего объема оборонных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.