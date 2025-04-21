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Минобороны Испании объявило о перевооружении и росте военного бюджета
El Pais: Военные Испании заявили о перевооружении и росте оборонного бюджета до 2% ВВП
Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП, пишет El Pais.
Министерство обороны Испании завершает разработку серии программ, направленных на рост военного бюджета до 2% ВВП. В рамках плана Fores испанская промышленность будет финансировать обучение испанских компаний для удовлетворения потребностей вооруженных сил, пишет El Pais.
По данным источников издания в правительстве, минобороны завершает разработку серии программ перевооружений, которые будут запущены в ближайшие месяцы с целью достижения в ближайшем будущем 2% ВВП военных расходов.
«Это технологические проекты в таких областях, как связь, системы управления и контроля, а также самолеты и боевые машины нового поколения», – сказано в материале.
С целью подготовки нацпромышленности к решению этой непростой с технологической и производственной точек зрения задачи министерство промышленности запустит особую линию финансирования Fores и будет выделять 1 млрд долларов в год, добавили источники издания.
В этом году военные расходы Испании составили порядка 1,4% ВВП, поэтому для достижения поставленной цели всё равно потребуется «значимый толчок», однако в правительстве уверены в способности достичь поставленной цели в этом году.
Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.