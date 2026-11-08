Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
В Иране казнили трех участников январских беспорядков
IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем
Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.
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Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.