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Саудовская Аравия сбила запущенную хуситами по Эр-Рияду крылатую ракету
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили крылатую ракету хуситов над Эр-Риядом
Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили крылатую ракету, запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по Эр-Рияду, передает РИА «Новости».
«Перехвачена и уничтожена крылатая ракета, запущенная террористической группировкой хуситов по Эр-Рияду», – отметил Турки аль-Малики. Представитель коалиции не уточнил информацию о возможных пострадавших или разрушениях в результате перехвата.
В пятницу министерство здравоохранения созданного хуситами правительства сообщило о гибели и ранении более 30 гражданских лиц из-за ударов авиации Саудовской Аравии по рынку в провинции Таиз на юго-западе Йемена. После этого представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа пообещал ответить Эр-Рияду за атаку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.
Хуситы потребовали от Эр-Рияда десятки миллиардов долларов за заключение мирного соглашения.
В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт столицы королевства.